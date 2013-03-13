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亚洲 | 2013年 3月 13日 星期三 08:18 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--3月13日

路透香港3月13日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周二收市价的比较。(1美元=7.7568港元<HK
 D=>)
 
 美股道琼工业指数      周二收高2.77点或0.02%，报14,450.06点，连升第八日。投资人卖出科技
 股及银行股，令标普500指数下跌，结束七天连涨之势。  
 
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       188.500   -1.62      23491            14.622      -0.26
 中国铝业                      10.300   -1.90      34654             3.196      -1.06
 中国移动                      54.040   -1.03     174623            83.835      -0.31
 中国人寿                      43.640   -3.90     134073            22.567       0.08
 中石油                       138.410   -1.10      49705            10.736      -0.96
 中石化                       114.100   -1.31      25722             8.851      -0.78
 汇丰控股                      54.330   -0.89     255340            84.285      -0.55
 中电信                        51.750   -2.03      21839             4.014      -0.64
 中国联通                      13.990   -2.30     185223            10.852      -1.17
 兖州煤业                      14.660   -3.04      96654            11.371      -0.95
 华能国际                      40.060   -1.06      18505             7.768       0.24
 南方航空                      27.040   -1.92      15107             4.195      -0.60
 东方航空                      20.690   -0.29       8484             1.605     -49.37
 中芯国际                       2.840   -1.39     148460             0.441      -4.2(完)

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