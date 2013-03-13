《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--3月13日

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水跳涨，因多头占据主导
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透香港3月13日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周二收市价的比较。(1美元=7.7568港元<HK D=>) 美股道琼工业指数 周二收高2.77点或0.02%，报14,450.06点，连升第八日。投资人卖出科技 股及银行股，令标普500指数下跌，结束七天连涨之势。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 188.500 -1.62 23491 14.622 -0.26 中国铝业 10.300 -1.90 34654 3.196 -1.06 中国移动 54.040 -1.03 174623 83.835 -0.31 中国人寿 43.640 -3.90 134073 22.567 0.08 中石油 138.410 -1.10 49705 10.736 -0.96 中石化 114.100 -1.31 25722 8.851 -0.78 汇丰控股 54.330 -0.89 255340 84.285 -0.55 中电信 51.750 -2.03 21839 4.014 -0.64 中国联通 13.990 -2.30 185223 10.852 -1.17 兖州煤业 14.660 -3.04 96654 11.371 -0.95 华能国际 40.060 -1.06 18505 7.768 0.24 南方航空 27.040 -1.92 15107 4.195 -0.60 东方航空 20.690 -0.29 8484 1.605 -49.37 中芯国际 2.840 -1.39 148460 0.441 -4.2(完)
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。