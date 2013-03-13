《台湾报摘》--工商时报3月13日

* 头版头条:
--行政院今日将协商金融赋税议案，其中以调降期交税率过关的机率最高，行政院方面初步提出10万分之2的折衷方案，较现行税率减半，做为协商版本。
* 其他:
--政府全力推动金融业发展，行政院最近核定〞金融服务业发展方向及计画〞，今、明两年冲刺金融服务业，将扩大金融机构业务范围，包括扩大开放市场、往来对象、业务与商品等，其中扩大台湾资本市场规模，更是〞重中之重〞。此为今年开春以来金融业最大兴利措施。
--联想集团(Lenovo) 看好台湾研发实力，首次在台湾成立企业级产品专属研发中心。据了解，这次联想研发中心可能选定内湖，并招募约50名菁英，抢攻伺服器市场。
--中国信托银行董事长童兆勤昨晚指出，点心债不是宝岛债的对手，香港点心债现在加总大约2,800亿元元人民币，台湾三年内应该可以超过香港，这点大家深具信心。
--公平交易委员会昨日宣布，正式受理壹传媒 交易案平面媒体结合申报案，买卖双方已全部补齐申报资料，进行审查，结果最短30天内出炉，最晚5月6日会有准驳结果。公平会强调，该案对〞整体传播环境〞的影响，为本案准驳判断的重要参考 。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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(记者 高洁如; 审校 杨淑祯)