中国新债: 铁道部拟发行改组前最后一批中票600亿元,期限五年--IFR

路透3月13日 - 据汤森路透旗下IFR报导，中国铁道部正准备发行改组前的最后一批中期票据。工商银行 和中国银行 将任主承销商，负责安排该600亿元人民币（95.2亿美元）中期票据的发行。据悉，将于两个月内完成，料为五年期。

不过市场也有传闻称，新债可能赶不及以铁道部的名义发行。原铁道部已获批的发债额度将转去新的发行主体。

一些正在铁道建设债券承销队伍的人士也表示，现在”发行人主体还未定，都在等上面的消息”。”原本3月发，但现在4月可能也发不了”。

两会其间，国务院宣布了改革铁道部的初步方案。铁道部即将实行政企分开，分为两部分，一部分组建国家铁路局归交通部管理，另一部分则成立中国铁路总公司实行企业化运作。

至2012年9月30日，铁道部经审计的负债率为61.81%，总资产总计为4.3万亿元 ，负债2.66万亿元。

最后一批中期票据，因政府机构的身份，料会受欢迎。但市场忧虑新中国铁路总公司会继承多少债务，且未来发债成本如何。

铁道部刚于3月8日招标发行了200亿元短期融资券，一年期，利率3.8%。 (完)

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