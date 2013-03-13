金砖国家：3月12日股汇市收盘纵览

路透3月13日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月12日(周二)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 下跌0.56%，收报1,057.65点。

中国股市：沪综指周二收低1%，为连续第四日下跌，宏观经济及新股扩容等不确定因素令市场调整压力不断加剧。分析人士表示，随着盘中热点逐步减少，机构资金持续外流，大盘走势已开始转弱，但预计2,200点会有一定支撑。沪综指 收报2,286.605点，跌23.988点或1.04%。上海A股今日成交额为1,002亿元人民币，上日为737亿元。

香港股市：香港股市周二从三周高位下滑，受累于内地市场走软，因中国人寿的疲态抵消了本地地产类股的升势，此前新世界发展宣布计划分拆酒店资产独立上市。恒生指数 收低0.9%，报22,890.6点。恒生国企指数 下跌1.3%。

中国汇市：人民币兑美元即期 周二收高。因隔夜美元指数回落，带动人民币中间价走高；2月喜忧参半的宏观数据带给市场的谨慎观望心理仍在，虽客盘结汇力量稍稍偏强，支撑人民币，但市场交投仍很清淡。

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印度股市：连跌第二日，因制造业数据优于预期，且消费者通胀增速加快，引发市场猜测央行本月是否会放宽货币政策，打压对利率敏感的股票回落。指标BSE指数 收低0.41%或81.29点，收报19,564.92点。NSE指数 跌0.48%或28.25点，报5,914.10点。

印度汇市：受外资流入提振走强，但印度消费者物价涨势加快，加之制造业生产涨幅超预期，令一些交易商降低了央行降息的预期，限制了卢比涨势。卢比兑美元 收报54.1750/1850，上日则报54.41/42，五个交易日内第四天上扬。卢比日内交投于54.17-54.40区间。 ========================================================================================

俄罗斯股市：指标RTS指数 收报1,542.550点。摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数 收低0.1%至817.07点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 升0.05%，报30.7010卢布，卢布兑欧元 升0.07%，报40.0220卢布。 ========================================================================================

巴西股市：石油及大宗商品生产商股跌势打压巴西指标股指收低。圣保罗交易所Bovespa指数 三日来第二天收低，跌0.57%至58,208.61点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元 下滑0.4%至1.9632，此前一日巴西央行出手将雷亚尔汇率限制在1.95下方。许多分析师将1.95视为决策者制定的非正式交易区间的界限。

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南非股市：收平，权重股Naspers 的跌势，抵消了黄金生产商股的涨势。兰特连续第二天下跌，惠及黄金生产商股。综合指数 收低0.08%至40,952.46点。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 收低0.05%，报36,374.35点。