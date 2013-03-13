《香港报摘》--其他报纸重要消息3月13日

* 明报

--恒生银行 上月以29亿港元向南丰购入旺角亚皆老街113号全幢商厦，为近一年来九龙区最大手商厦买卖个案。恒生银行发言人证实上述交易，并指上址计划提供予后勤部门作办公室用途。

--香港交易所 资料显示，社保基金同时减持人保集团 、国药控股 及国电科环 股份，共套现约1,145万港元。

--创维数码 表示将收购A股上市公司华润锦华 ，以注入旗下原有的数字机顶盒业务。 * 星岛日报

--港机工程 主席白纪图表示，尽管技工短缺情况或可于今年下半年纾缓，但上半年的差额很可能会对全年营业总额及溢利产生重大不利影响。 * 苹果日报

--消息有传，恒地 及有关人士斥逾4亿港元收购中环士丹利街23至27号三幢旧楼，料将合并毗连地盘发展商厦。

--据悉，银河证券、中石化工程及光大银行 均拟于下季招股，加上其他多只排队登场新股，共筹逾700亿港元。 * 东方日报

--远洋地产 公布，截至去年底止全年纯利为37.96亿元人民币，按年上升47%。公司预期，今年内地房地产市场将保持平稳增长，全年将经历先扬后抑的变化。

--滙丰 香港区总裁冯婉眉表示，香港对有更多离岸人民币中心出现应持欢迎态度，但同时要做好本分，提升竞争力。虽然本港暂时未有离岸人民币拆息定价机制，惟亦不会窒碍市场发展。 * 文汇报

--星展香港预期，内地今年会落实推动城镇化政策，将刺激投资和消费，估计今年内地经济增长将达9%，通胀率将升至3.5%。此外，尽管该行不预期人民银行今年下调存款准备金率，但相信有机会于第四季加息。 * 大公报

--建银国际证券研究部中国银行业高级分析师盛楠预期，于香港上市的中资银行的总收入将按年增长12.6%。

--春秋航空发言人张武安表示，春秋航空将提供售车服务，计画最早下月开始在航班上销售价格约为10万元人民币的国产品牌汽车。(完)