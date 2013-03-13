中国新债：中石油称周五起发行200亿元固息公司债，期限五年和10年

路透上海3月13日 - 中国石油天然气股份有限公司 周三公告称，将于周五(15日)起发行200亿元人民币固息公司债，期限五年和10年，募集资金拟全部用于偿还贷款。
公告显示，其中五年期品种的初始发行规模为150亿元，10年期品种初始发行规模50亿元，两个品种的发行规模可进行回拨。五年期品种票面利率预设区间为4.25%-4.65%，10年期品种票面利率预设区间为4.70%-5.10%。
本期债牵头主承销商为中信证券 ，联席主承销商为中金公司和银河证券。网上申购日和网下发行起始日为周五，网下发行截止为3月19日(下周二).
中国石油天然气集团将为本期债提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。经联合信用评级有限公司综合评定，中石油主体信用级别为AAA级，本期债券信用级别为AAA级。
以下为本期债发行具体情况：
发债主体 总额度 拟发规模 期限(年) 年利率 主承销商 主体评级 发行时间
(亿元) (亿元) (网下)
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中国石油 400 200 5 利率区间4.25%-4.65% 中信证券 AAA 3/15-3/19
10 利率区间4.70%-5.10% 中金公司
银河证券
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中国石油A股周二收报8.96元，过去一个月下滑3.97%。(完)
(发稿 边竞; 审校 张喜良)