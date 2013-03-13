港报社评：罪行遭粉饰，青少年失觉--星岛日报3月13日

本港每年有数千名青少年因犯事遭警方拘捕或警诫，近年多了青少年利用网上和手机犯事，学校和家长除了保护孩子，避免成为网上罪行受害者，还要及早教育孩子网上犯事可以招致的严重后果。

香港青年协会，访问了百多个曾经违法或曾有明显违规行为的边缘青少年，当中与性相关的越轨行为者较多。青春发育期的性好奇和冲动，加上网上色情资讯泛滥导致的观念混乱，令偷尝禁果和援交等行为不绝。

一些人抱侥幸心态，认为小事一桩未必会受罚，否则不会在社交网络讨论黑社会议题，或者把虐畜短片上载。他们想不到一些行为可能会成为网民讨伐对象，至于犯法行为，警方有办法循网络足追查到身分。

有青少年在网上讹称可出售游戏兵器，收款后却不交货，觉得自己只是在进行网上欺凌，不知道已犯下诈骗罪，足可判监留案底。

网络以外，青少年一时冲动犯下性罪行，判刑留案底之外，还遭列入性罪犯名册，日后求职，很多涉及接触青少年的工作，都不会获聘用。

除了自己轻视严重性，有时是经不起外间妖言迷惑，例如毒贩惯用的其中一招，就是声称年轻可获轻判，诱使青少年做毒品带家，实际上有法官审理毒案时，已经表明年轻不是减刑考虑因素，青少年误信谎言一失足成千古恨，一生黄金岁月就在监狱中度过。

看准青少年喜欢上网和手机通讯，一些犯罪分子利用这些渠道进行威逼利诱，社工和教育组织，同样要善用这些沟通渠道，吸引青少年正视犯罪后果。 (A06)