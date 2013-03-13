《全球重要经济事件一览表》--3月13日-3月20日

(除特别说明外，均为GMT时间)
3月13日(三)
科隆--德国央行总裁魏德曼发表演讲，题为“欧元危机，媒体和公民”(0910)
3月14日(四)
惠灵顿--新西兰央行公布货币政策声明和利率决议
伯尔尼--瑞士央行公布货币政策评估
奥斯陆--挪威央行政策制定执委会举行利率会议
赫尔辛基--欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨芬兰央行总裁利卡宁就货币政策及全球经济发表讲话
华盛顿--美国联邦储备理事会(FED)理事拉斯金在一次研讨会上致欢迎词(1300)
3月15日(五)
美国马里兰州国家海港--达拉斯联储总裁费希尔在CPAC 2013会议上就“大到不能倒”发表讲话(1330)
3月18日(一)
悉尼--澳洲央行助理总裁德贝尔发表讲话(2245)
悉尼--澳洲央行副总裁洛威在澳洲工业组织第13届年度经济论坛上发表讲话(2350)
3月19日(二)
华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)议息会议(第一天)
柏林--德国经济顾问委员会成员Peter Bofinger在有关欧元危机的活动上讲话
3月20日(三)
法兰克福--欧洲央行管理委员会和全体委员会会议，无利率声明公布
伦敦--英国财务大臣欧思邦公布2013年预算
伦敦--英国央行公布3月货币政策委员会(MPC)会议记录
华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布利率决定(1630)，美联储主席贝南克随后举行记者会(1815)
雷克雅未克--冰岛央行公布利率决定
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 徐文焰; 审校 张若琪)