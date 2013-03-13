港报财经评论：一路炒一路惊--信报3月13日

一路炒一路惊/ 习广思

债王修正对美国经济的增长预测，美国楼市复苏及消费信心回暖，但这些因素是否足以推高道指至历史新高？抑或美国经济数据只是热钱炒作的藉口？你知，我知，投资世界这分钟由热钱主导。道指创下新高后，有人认为升势将持续，亦有人告诫投资者是时候沽货，尤其是升势急的金融股。投资者居安思危，反映在热钱当道的投资市场，美股估值已偏高，而对于任何一个调整，都有心理准备。道指创新高后，引发不少讨论。高盛资产管理主席Jim O'Nell早前狙击日圆一役，无负其外汇炒家的往绩，但对于美股前景却不甚看好。Jim O' Nell话，美国经济数据促使许多经济师上调2013年经济预测，债市、股市及货币的反应一点都不足为奇，但美股前景未能叫人有信心，理由是3月都快玩完了，5月即将来到，而5月是sell in May。

Sell in May快到不过，市场充斥短线投机者，5月前还有个半月时间。Jim O'Nell又话，美股短期内还会上升，如果数据持续转强，联储局很可能改变立场。Jim O'Nell的看法就像所有炒家一样，继续害怕着来炒，2月底其实已有演习。经济数据成为股市炒上的理由，但经济数据好转得快，意味联储局的收水和退市可能性又增加，股市又怕资金派对玩完。然而，投资或投机者都应该习惯这个pattern，即收水忧虑将在年内持续成为市场噪音，成为大户造淡理由，一旦联储局主席贝南奇再确认水闸没关时，资金随时再炒作放水及经济数据。倘若宣布加息或收水，债市将受大冲击，这个造淡消息将成为淡友的工具。

下周联储局议息，近期美国多只美债ETF的沽空活跃，要不是大鳄做沽空部署，就是长仓基金也怕，要做定沽空来保护。中港股市表现一样怕，主要是中国内地经济复苏步伐明显放慢，但通胀开始抬头及中国收紧的初步讯号等。在外资停止流入的情况下，中国内地A股依然疲弱，拖累港股继续整固，恒指开市后由地产股支撑大局，但中资股弱不禁风，始终冲不破50天线，未几由升变跌，收报22,890点，下跌200点。大市成交额691亿港元，沽空比率10.8%。尽管跌幅只有200点，但大市有超过1,000只股份下跌，跌幅最明显的是一众炒作概念及政策的股份，包括风电、光伏、前海概念等。这些股份急升急跌，反映资金急功近利的投机行为。及至内房、濠赌及基建股弹都无力，恒指再下试22,500点的机会不能抹煞。(B02)

........................................................................

美元须先突破96.3/ 苏子

昨天亚洲市美元兑日圆虽然再创新高，惟汇价在突破上周五的96.54高位后，只是多升17点子，至96.71高位便乏力再升，到昨晚美国入市前夕，汇价已自上述高位显着回落逾百点子，曾低见95.62水平，似乎上述的破位为假突破。由于目前美元兑日圆每天的高低波幅已显着扩大，故美元兑日圆即使可以自高位回落逾百点子，但未到全日收市时间，亦不能肯定汇价是否已为假突破，成功见了短期重要顶部，因为汇价可以在即市下跌逾百点子后，到美国收市前夕却可以收复早前的跌幅，呈现大上大落的走势，令即市自高位的回落只不过是正常的大幅调整而已，而汇价经过即市调整后，一旦再展升浪并再次突破近日的高位阻力后，将可展开新一轮上升浪。因此，若昨晚美元兑日圆未见进一步下挫，反而到美国收市时已见回升至96.30甚至更高水平，将意味汇价已具备条件再创今年新高，随后朝着100方向迈进。

欧罗兑日圆于上月6日触及127.73高位后便见顶回落，到上月25日已自上述高位大幅回落至118.72低位，此低位曾跌破50天SMA支持。幸而当日收市时汇价已重返50天SMA以上，随后已止跌回升并重拾升势；这意味欧罗兑日圆自上述的127.73高位开始的调整，已于上月25日因50天SMA成功失而复得而正式结束，故昨天欧罗兑日圆所造的126.03高位稍后预料将再次突破，随后再次挑战上月6日的127.73高位。欧罗一旦兑日圆成功突破此高位阻力，估计届时汇价将有极高机会以单边市形式挑战130心理关口，故目前宜采取逢低建立欧罗兑日圆长仓的策略。

如稍后欧罗兑日圆成功以单边市形式朝着130心理关口迈进，预料届时欧罗兑美元的表现将不会差得到哪里，相信欧罗兑美元将可克服近期一直发挥严峻阻力的100天SMA，随后将挑战上月25日的1.3318高位阻力。(B09)