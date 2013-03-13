港报财经评论：调整浪再延，低吸券商股--经济日报3月13日

调整浪再延，低吸券商股/ 林瑞芬

大市昨成交额691亿港元；恒指一度高见23,262，但收报22,890，跌200点；期指更挫264点至22,792收市，终深深体现A股之拖累，50天线阻力明显。上周试图突破终要回，延调整浪。中资小型股续有疑似套利回吐高潮，还是炒家赶于两会结束前散水，看来此类股份之炒势会抖一轮，不宜急上车！本周五，意大利参众两院将分别召开大选后的首次议会会议，这被市场视为是意大利组阁谈判的最后希望。若届时还未能成功组建政府，该国恐怕会举行第二次大选，宜留意环球金融市场的变化。恒指而言，正如上周指对周五重上23,000走势有保留，周一及周二抵不住A股拖累，最终回软。恒指昨冲50天线约23,200，未成功企于其上倒挫，回补裂口再挫，再延调整浪，即市支持两级关键22,800及22,500。100天线近22,500还是22,000是否为调整浪底，在后市跟进判断，回补裂口再挫实在不宜穿22,500，不然延伸调整浪顺势考验22,000不为奇！期望中移动 于后市能发挥助港股调整浪软着陆功效，昨回0.6%，少于恒指与国指的跌幅。

经济弱复苏，换届经济开局不明朗，又深见困扰中国内地股市，上证昨低见2,264，以2,286收市，全日跌1%。如失守60天线，顺势推跌，下一关键是以去年低位反弹到2月见顶之一半下跌幅度，约2,200。港股大势仍在调整，可捕捉有潜力于调整后回升股份，当中看好中国内地券商股。为配合融入环球金融市场发展，中国内地资本市场逐步改革。对证券股来讲，就是结构性机遇，候低收集，此类股也是不错之选择。引进海外资金到A股市场而言，近月就有QFII及RQFII的积极扩容消息。据中登公司公布的最新统计数据显示，QFII2月份在沪深两市新开18个帐户，创下2012年7月份以来新高。从4月1日起，境内港、澳、台居民可据此开立A股帐户，A股将再添新的投资者和资金规模。

3月份亦公布了人民币合格境外机构投资者试点办法正式修订实施，扩大试点机构类型、放宽投资范围限制等新规落实，原规定中的投资股债比例限制也取消，可容许境内商业银行、保险公司等香港子公司或注册地及主要经营地在香港地区的金融机构将可以参与试点，投资以投资股票、债券和权证，银行间债市固定收益产品，基金、股指期货，同时可参与新股发行、可转换债券发行、股票增发和配股的申购。(B03)

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中远洋盼售资产，走出谷底/ 余少文

中国昨日再收紧流动性，导致A股先升后跌，拖累国企指数跌穿11,300点，随着业绩高峰期将至，市场焦点落在业绩上；而中国远洋 拟出售资产予母公司，今年可望实现盈利，摆脱A股退市阴影。美股走高和A股高开，带动国指昨一度重上11,500，可惜A股随后受中国收水因素而下滑，上证指数跌穿2,300，累及国指先升后跌，收11,292点，跌143点或1.3%，成交额153亿港元，只有12只主板H股可逆市升；红筹指数收4,469点，跌46点或1%，成交额38亿港元，只有3只成分股逆市升。中国人民银行昨早10时后公布公开市场交易，进行28天期的260亿元人民币正回购，利率维持2.75厘，是近3周以来最大单日正回购，2月外汇占款高企，促使中国加大收紧流动性步伐，导致A股出现高台跳水现象。再加上中国内地经济弱复苏，近期已多番指出股市是震荡格局，最好国指能在11,000-11,500点上落，以横行走势来消化沽压，否则又要讲小心国指下试10,500点！

不过，随着今届全国人大会议将落幕，相信市场焦点会回到业绩上，因未来两个多星期是上市公司派发去年成绩表的高峰期，到目前为止已发盈警而未公布业绩主板H股占比达四分之一，反映中资股去年业绩极差，但中国内地经济去年第4季好转后，相信不少公司上季，甚至今季业绩好转，或可支持绩优股股价在业绩期反弹。中海集运 业绩好转，以为中远洋今年可扭亏为盈，但公司通告表示，拟向母公司出售物流业务，才知道中远洋今年形势仍恶劣。因为中远洋去年业绩肯定亏损，首3季已亏64亿元人民币，尽管亏损在收窄，但连续两年亏损会被黄牌警告。彭博综合券商预测，中远洋2013年亏11亿元人民币，到2014年才能扭亏为盈，公司连续3年亏损便要暂停上市，故2013年业绩十分重要，只能赚不能亏，连亏4年便要终止上市。

中远洋去年上半年业绩显示，亏损来自集装箱航运和乾散货航运业务，物流、集装箱码头和集装箱租赁等业务则赚钱，以经营利润来看，物流业务半年赚3.88亿元人民币，增长8%，不及集装箱码头和集装箱租赁约30%增长幅度，加上业绩提及成本上升，若一定要出售资产套利，物流业务是合理选择。美银美林估计中远洋出售物流业务后，可录得约30亿元人民币一次性盈利，可抵销该行预计中远洋今年亏损约30亿元人民币。(B05)