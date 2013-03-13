离岸人民币：台湾1月OBU人民币存款月增11.78%，授信月减7.53%

路透台北3月13日 - 台湾央行周三公布台湾银行业国际金融业务分行(OBU)人民币存款，持续创下高位，今年1月底达268.70亿人民币，月增11.78%。
此外，台湾央行也公布1月底的OBU人民币总资产、人民币授信及人民币跨境贸易结算总额，分别为466.42亿、114.50亿及75.86亿人民币；较上月分别为衰退18.95%、衰退7.53%及成长7.12%。
至今年3月11日为止，开办OBU人民币业务的本地/外商银行共有54家。
至1月底为止，已开业营运的OBU共62家，全体OBU资产总额为1,433.82亿美元，自上月历史新高滑落，月衰退16.1%。其中本地银行的家数是37家，外商银行有25家。
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以下为央行公布的OBU人民币变化：(单位：亿元人民币)
时 间 存款量(亿) 总资产(亿) 授信余额(亿) 跨境结算(亿)
2013年
1月 268.70 466.42 114.50 75.86
2012年 (千元人民币) (亿) (亿) (亿)
12月 24,038,259 575.49 123.83 70.82
11月 21,491,551 533.64 96.75 75.60
10月 19,304,485 472.21 85.88 52.72
9月 17,975,086 439.27 77.83 51.58
8月 17,542,394 397.70 69.75 38.28
7月 16,096,450 363.72 59.54
6月 15,861,845 324.06 52.53
5月 15,000,686 290.78 33.39
4月 12,954,297 267.20 22.44
3月 11,472,527 206.74 15.34
2月 9,304,465 147.45 11.90
1月 6,597,965
注:授信余额包括放款、保证及进出口押汇
跨境结算包括货品贸易、服务贸易及其他类 (完)
(记者 林妙容; 审校 黄凯)