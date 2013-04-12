离岸人民币：台湾银行业3月底人民币存款达482.99亿元

欧元债市：油价跳升和法国大选忧虑缓解，止住了公债收益率下行脚步
支持收益率处在当前水准的一个理由是，法国总统大选带来的政治风险，因极右翼、欧洲质疑论领袖勒庞是主要竞选者之一，决定性的最后一轮投票将于5月8日进行。
路透台北4月12日 - 台湾央行周五表示，至今年3月底止，台湾外汇指定银行(DBU)人民币存款达185.04亿元，国际金融业务分行(OBU)同期间达297.95亿元；路透据此计算，银行业累计人民币存款达482.99亿元。
台湾自今年2月6日开放DBU承作人民币业务，至今约两个月时间。多家投资银行预估，台湾至今年底为止，人民币存款可望达到1,000-1,500亿元。(完) (记者 林妙容; 审校 张喜良)
支持收益率处在当前水准的一个理由是，法国总统大选带来的政治风险，因极右翼、欧洲质疑论领袖勒庞是主要竞选者之一，决定性的最后一轮投票将于5月8日进行。
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路透伦敦4月5日 - 英镑周三跳升，之前数据显示，英国3月服务业活动指数触及三个月高位，部份缓解了因制造业和建筑业调查显示增长放缓而引发的对经济体质的担忧。