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货币新闻 | 2013年 4月 12日 星期五 10:09 BJT

离岸人民币：台湾银行业3月底人民币存款达482.99亿元

路透台北4月12日 - 台湾央行周五表示，至今年3月底止，台湾外汇指定银行(DBU)人民币存款达185.04亿元，国际金融业务分行(OBU)同期间达297.95亿元；路透据此计算，银行业累计人民币存款达482.99亿元。

台湾自今年2月6日开放DBU承作人民币业务，至今约两个月时间。多家投资银行预估，台湾至今年底为止，人民币存款可望达到1,000-1,500亿元。(完) (记者 林妙容; 审校 张喜良)

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