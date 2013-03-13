基金产业：主权财富基金资产规模到2013年底将增至5.6万亿美元--研究

**房地产成为投资热门**

主权财富基金除了投资银行业外，正逐渐成为西方大都会城市中一流房地产的买家。中国投资公司去年即以2.45亿英镑买下德意志银行 伦敦总部所在的Winchester House。

另一个案例是中国国家外汇管理局辖下的Gingko Tree Investment Ltd，在伦敦和曼彻斯特投资超过16亿美元的办公楼和学生宿舍。

TheCityUK引述米兰Bocconi大学主权财富研究室的数据称，去年房地产交易金额约达100亿美元。TheCityUK的报告说，促使主权财富基金青睐房地产的因素，是因一些发达国家的债市收益低，而股市波动又太大了。

但该报告称，去年主权财富基金的整体海外直接投资下滑。根据SWF Institute的数据，2012年该项金额总计达570亿美元，较上一年下滑超过三分之一。

TheCityUK指出，从2008-09年之后，主权财富基金便放慢其在海外的支出，以帮助稳定国内金融市场，“信贷危机爆发之初，主权财富基金也蒙受一连串的亏损，使其遭到来自国内的批评，”报告称，“结果导致最近几年的交易规模变小了。”(完)