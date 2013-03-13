更新版 1-台湾金融：财政部称接获期交税率调降方案，仍待行政院拍板

(新增财政部说法)
* 期交税减征不停征
* 仍待行政院拍板定案
路透台北3月13日 - 台湾财政部长张盛和周三在立法院表示，接获金管会证期局对于期货交易税的调降方案，目前财政部对期交税的腹案里没有“停征”期交税，减征较有可能。
他指出，目前期交税调降的方案在行政院的“振兴股市方案”中有列出，但此仍未最后定案。过去期交税有四次调降的历史，每次观察之后的成交动能都有上扬。
"我们会观察之后成交量的变化，〞惟他并未指出，财政部偏好哪一个期交税率的方案。
张盛和并表示，全球目前政策都是兼顾经济发展和财政纪律，希望两者能够平衡，台湾也不例外。
台湾经济日报周三表示，行政院今日将协商金融赋税议案，其中以调降期交税率过关的机率最高。行政院方面初步提出10万分之2的折衷方案，较现行税率减半，做为协商版本。
报导指出，金管会认为目前期交税率10万分之4税负偏高，不利吸引外资。调降后除可吸引更多外资来台投资外，也有助法人投入期货市场。法人在期货市场建立部位后，就不需要在现货市场抛货、卖股票，具有稳定股市效果，可带动股市活络。
报导称，调降期交税一案早已纳入“股市提振方案”，当初金管会建议降至10万分之1，但财政部无法照单全收，但为激励期市量能，并增加就业机会，行政院可望采折衷方案，分阶段调降期交税。
依行政院的规划，目前拟先将税率降至10万分之2，视实施成效，再决定是否降至10万分之1。而今日金管会和财政部两部会将协调。
而财政部评估，若期交税降为10万分之1，税损约30多亿台币。目前期交税收一年约58亿台币，税损比重过大，税率降幅过大。但金管会估算，期交税率调降至10万分之1，预估期货成交口数可连续成长五年，平均每年成长30%，第三年起税损可弥平。(完)
(记者 高洁如; 审校 张喜良)