更新版 1-台湾金融：财政部称接获期交税率调降方案，仍待行政院拍板

(新增财政部说法)

* 期交税减征不停征

* 仍待行政院拍板定案

路透台北3月13日 - 台湾财政部长张盛和周三在立法院表示，接获金管会证期局对于期货交易税的调降方案，目前财政部对期交税的腹案里没有“停征”期交税，减征较有可能。

他指出，目前期交税调降的方案在行政院的“振兴股市方案”中有列出，但此仍未最后定案。过去期交税有四次调降的历史，每次观察之后的成交动能都有上扬。

"我们会观察之后成交量的变化，〞惟他并未指出，财政部偏好哪一个期交税率的方案。

张盛和并表示，全球目前政策都是兼顾经济发展和财政纪律，希望两者能够平衡，台湾也不例外。

台湾经济日报周三表示，行政院今日将协商金融赋税议案，其中以调降期交税率过关的机率最高。行政院方面初步提出10万分之2的折衷方案，较现行税率减半，做为协商版本。

报导指出，金管会认为目前期交税率10万分之4税负偏高，不利吸引外资。调降后除可吸引更多外资来台投资外，也有助法人投入期货市场。法人在期货市场建立部位后，就不需要在现货市场抛货、卖股票，具有稳定股市效果，可带动股市活络。

报导称，调降期交税一案早已纳入“股市提振方案”，当初金管会建议降至10万分之1，但财政部无法照单全收，但为激励期市量能，并增加就业机会，行政院可望采折衷方案，分阶段调降期交税。

依行政院的规划，目前拟先将税率降至10万分之2，视实施成效，再决定是否降至10万分之1。而今日金管会和财政部两部会将协调。