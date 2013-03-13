全球股市：瑞信建议投资者重回股市，因流动性和估值等因素有利

路透纽约3月12日 - 一个月前对全球股市投资态度转为谨慎的瑞士信贷 美国私人银行部门再次改变看法。

“流动性充足，估值具有吸引力，通胀也较低，因此我们认为在资产配置时股票是最佳选择之一。”该部门首席投资策略师Barbara Reinhard领导的团队在客户报告中写道。

该投资策略团队在2月初时比较警惕西班牙和意大利的政治僵局，美国的自动减支危机，塞浦路斯的援助谈判，以及股票型共同基金资金流入似乎过热的情况。当时这些趋势使他们对未来一到六个月的股票投资发出战术预警。

不过上周报告显示，他们现在断定欧洲问题只是属于个别国家的问题，而非系统性问题，欧洲和美国的央行将继续实施刺激性货币政策，投资者对美国的乐观情绪也已经降到足以防止涨到很高的股价马上下跌的程度。

报告并称，尽管标准普尔500指数正快速接近2007年10月创下的纪录高位，但投资者应会借市场回落时再度分阶段重回市场。

瑞信策略师建议，采取阶段渐进策略重回股市。瑞信建议投资者采用以下三种策略之一，而不是一次性把全部现金投入市场：接下来一年每三个月投入25%；每六个月投入三分之一；先投50%，余下的50%在接下来六个月平均分成两份投入。

报告称：“尽管我们知道，客观上讲，一次性全部投入产生的长期收益最高，但渐进式策略可帮助投资者在市场临时回调时不产生大的情绪起伏。”