《台湾债市焦点》公债殖利率底部反弹挑战养券策略，强化交易因应变局

* 大部位持券策略阴沟翻船，行情反转应变不及

* 殖利率底部确立，今年缓上机率较大

* 波动料将加剧，强化交易面因应变局

记者 董永年

路透台北3月15日 - 在经历近期多杀多的震撼教育后，台湾公债交易商正急于调整以往所追捧的大部位养券操作策略。降低养券部位的存续期，缩小单次当冲规模但增加次数，降低公债部位改持公司债，以及加大避险部位等，都是布局的方向。

多位公债交易商与资产管理业者认为，目前全球经济仅处于温和复苏阶段，今年要见到美国量化宽松政策退场，甚至升息的机率尚小。在此情形下，纵然台湾公债殖利率已经见底，但要大幅飙升不易。不过与以往底部窄幅震荡走势不同，殖利率料随着时好时坏的经济局势剧烈摆荡，随势操作才能生存。

“利率已经回不去了，要站上浪头才有机会(获利)。”台湾主要公债交易商--元富证券债券部副总瞿玉娟说。

元大宝来证券债券部协理王志恒也认为，必须告别过去两年习惯的操作模式。虽然殖利率波动变大，交易商反而有生存空间。“把turnover加快，像是本来买卖各10亿(台币)，拆成每次做2亿，来回做20趟。”

台湾债市过去两年因欧债危机、美国量化宽松等因素影响，殖利率在历史低档区整理。2011年，10年指标公债殖利率 高低点利差仅有35个基点，2012年更进一步缩小到16个基点。在此环境下，藉由大部位养券并锁定区间短线操作，成了交易商的操作之道。

2012年殖利率呈现缓下格局，更适合大部位持券的银行操作，纵然不慎套牢，只要耐心等候，都有由亏转盈机会，也因此吸引交易为主的证券商纷纷加入养券行列。有一金控旗下的大型券商，去年的养券部位即有300、400亿台币，不用靠交易，每个月就可进帐逾2,000万的利息。

**成也养券，败也养券**

券养久了，戒心降低，一旦盘势变化，通常不及应变。台债自上周五因美国连串向好的经济数据引发杀盘，10年券102/6殖利率 在短短三个交易日弹了18个基点，10年指标公债殖利率一度来到1.4001%，创逾18个月盘中高位。

交易商检视造成行情暴冲的原因，固然与景气好转有关，但更大的原因是养券。一大型证券商交易主管表示，这波停损潮与过去不同的是，当时承接停损筹码的买盘，这次变成了停损的主角。

“三、五年前，当时券商停损，随便一家银行就可以吃下筹码。但这两年流行大部位短线交易，连银行也变成交易商。”他说。

另一证券商交易主管也指出，在殖利率反弹过程中，发现有一些民营银行也在停损。“每家20-40亿跑不掉，令人头疼。”

殖利率猛然的弹升，也让资深交易员联想，10年前SARS（严重急性呼吸道症候群）事件后，殖利率狂弹逾100基点的暴走格局，是否会再次出现。

2003年SARS的出现，让全球陷入极度恐慌，避险需求达到顶点，当时10年券殖利率在6月低见至1.40%后开始向上弹，直到隔年6月触及3.0%才停止。

“每天跳空开高3-5个基点，盘中再跳10基点。当时不知道原因，后来才明白，那时是景气的低点。”一大型票券商交易员说。

**殖利率缓上机率偏高**

不过多数交易商与资产管理业者，不太认同这样的大空头走势会再度出现。

德盛安联产品首席陈柏基就指出，景气虽已开始回温，但这是属于“波折式复苏”，并很有可能成为常态。且美国联准会是鸽派当家，联准会主席柏南奇掌有大权，预估今年底前都会贯彻超宽松政策。

“殖利率要大幅飙升相当困难，除非美国经济非常亮眼，量化宽松政策才会转弯。”他说。

一大型公股银行交易主管则分析，美国还无法像2003、2004年一样的复苏。当时是连续三个月新增30万人的就业，与现在连四个月的20万人相比，不可同日而语。

汤森路透集团旗下理柏亚洲区研究总监冯志源也认为，全球债市真要反转走空，除非美国不再量化宽松与升息。“今年没这条件，2014年机会比较大。”

不过也有一票券商交易主管认为，三年前台湾央行曾经领先亚洲率先展开升息循环，因此不能排除央行趁着今年通膨成长率处在低档时小幅升息半码(0.125个百分点)，让利率先脱离低档，以免以后经济出现变数时没有工具可用。

台湾央行曾于2010年6月调升重贴现率12.5个基点至1.375%，之后连续四季调升至1.875%；2011年9月底的理监事会议则决定维持利率不变至今。央行日前已公布，将于本月28日举行第一季理监事会议，一般预料仍将维持重贴现率在1.875%不变。

**加强交易**

无论未来景气将是V型还是U型复苏，台债殖利率经过大弹后，整条殖利率曲线已经上移，要再回到历史低位的可能性已微乎其微。

一中型寿险公司交易主管认为，后市如何变化，还是以美债殖利率马首是瞻，一旦10年公债殖利率 弹破3月11日2.06%的近期高点，将进一步上看2.2%甚至2.5%。

“若真如此，新一波停损卖压还会出笼，实质买盘的承接点继续向后靠。”他说。

为提防这一刻的来临，交易商建议，必须将持有债券的存续期降低，并将一部分养券筹码挪为交易部位。