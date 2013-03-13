路透基点：奇美实业五年期200亿台币再融资案启动--RLPC

路透香港3月12日 - 汤森路透旗下基点报导，知情人士称，牵头行兼簿记行台湾银行已经为奇美实业发起200亿台币(6.74亿美元)五年期再融资贷款。

这笔贷款包括A部分50亿台币定期贷款，B部分135亿台币循环贷款，以及C部分15亿台币商业本票保证。

A部分和B部分提供的利率较二级市场商业本票利率加码69个基点，税前保底利率为1.6%。

一定数量的银行受邀以两个层级参贷：承贷30亿台币或以上的银行获牵头行头衔，以及8个基点的前端费用。承贷15-29亿台币的银行获得4个基点的前端费用。

A部分和B部分都有10个基点的承诺费。

A部分贷款在三年的宽限期之后，分五次每半年等额偿还，贷款平均期限为四年。

筹得资金将用于运营资本，并为2009年2月取得的120亿台币五年期贷款提供再融资。这笔120亿台币的贷款最初在2009年签署时，利率为较90天期初级市场商票利率加码55个基点，但在2010年8月改为较90天期二级市场商票利率加码75个基点。

筹得资金还将用于为2009年1月签署的22亿台币五年期贷款提供再融资。这笔22亿台币的贷款由奇美实业提供担保，通过与日本旭化成株式会社的合资公司旭美化成借入，利率为较90天期初级市场商票利率加码55个基点。

奇美实业生产塑化和橡胶材料。根据公司网站消息，该公司2013年1月净营收为75亿台币，较上年同期上涨8.7%，较2012年12月上升1.2%。(完)