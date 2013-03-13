表格：LME金属库存最新变化--3月13日

路透伦敦3月13日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为
吨)：
品种 最新库存 变动
铜 520,500 +2,600
锡 13,640 +40
铅 281,400 -1,900
锌 1,208,425 -1,125
铝 5,180,975 -1,450
镍 161,046 -270
铝合金 81,800 -580
NASAAC 144,800 -120
注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>
品种 库存数据 库存分布 品种 库存数据 库存分布
铜 MCU-STOCKS <0#MCUSTX-LOC-GR 铅 MPB-STOCKS <0#MPBSTX-LOC-GR
D> D>
铝 MAL-STOCKS <0#MALSTX-LOC-GR 锡 MSN-STOCKS <0#MSNSTX-LOC-GR
D> D>
锌 MZN-STOCKS <0#MZNSTX-LOC-GR 铝合 MAA-STOCKS <0#MAASTX-LOC-GR
D> 金 D>
镍 MNI-STOCKS <0#MNISTX-LOC-GR NASAA MNA-STOCKS <0#MNASTX-LOC-GR
D> D>
(编译 王丽鑫; 审校 田建华)