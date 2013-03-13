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市场报道 | 2013年 3月 13日 星期三 17:07 BJT

表格：LME金属库存最新变化--3月13日

路透伦敦3月13日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为
吨)：
    
   品种       最新库存       变动
    铜         520,500     +2,600
    锡          13,640        +40
    铅         281,400     -1,900
    锌       1,208,425     -1,125
    铝       5,180,975     -1,450
    镍         161,046       -270
  铝合金        81,800       -580
  NASAAC       144,800       -120
 
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>
        
 品种   库存数据      库存分布          品种   库存数据      库存分布
 铜     MCU-STOCKS  <0#MCUSTX-LOC-GR     铅  MPB-STOCKS  <0#MPBSTX-LOC-GR
                      D>                                                   D>
 铝     MAL-STOCKS  <0#MALSTX-LOC-GR     锡  MSN-STOCKS  <0#MSNSTX-LOC-GR
                      D>                                                   D>
 锌     MZN-STOCKS  <0#MZNSTX-LOC-GR   铝合  MAA-STOCKS  <0#MAASTX-LOC-GR
                      D>                   金                              D>
 镍     MNI-STOCKS  <0#MNISTX-LOC-GR  NASAA  MNA-STOCKS  <0#MNASTX-LOC-GR
                      D>                                                   D>
 

 (编译 王丽鑫; 审校 田建华)

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