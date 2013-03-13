表格：LME金属库存最新变化--3月13日

****澳新经济指标预测--4月5日-4月12日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月3日当周 4月4日(二) 2330 澳洲AIG服务业指数 3月 -- 49.0 4月5日(三) 暂无重要经济指标公布 4月6日(四) 2330 澳洲AIG建筑业指数 3月 -- 53.1 4月7日(五) 暂无重要经济指标公布 4月10日当周 4月10日(一) 0130 澳洲房屋融资 2月 -- +0.5% 投资性房屋融资