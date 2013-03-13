美国金融：SEC要求高盛扩大揭露流动性欠佳资产信息--申报文件

路透纽约3月12日 - 根据周二公布的多项文件，高盛 正开始公布更多有关流动性欠佳资产估价办法的资讯，此前美国证券交易委员会(SEC)的人员向高盛施压要求这么做。

高盛和SEC人士针对高盛如何评估其所谓的第三级(Level 3)资产进行了五个月的讨论；第三级资产交易频率偏低，高盛用内部的估价模型来决定其价值。

SEC并要求高盛公布如何在账上登载与衍生品交易对手抵销交易的效应，也就是所谓的“交易对手净额”(counterparty netting)。SEC同时要求有关现金担保资料，“无法察觉的投入”(unobservable inputs)的加权平均，以及各类资料的额外“质量讯息”(qualitative information)。

高盛最终改变其申报方式，公布其用于估价模型中的投入资料，以满足SEC的要求；其估价模型中的投入资料包括债券收益率(殖利率)、亏损率、以及该有价证券的存续期等等。