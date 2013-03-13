美国金融：SEC要求高盛扩大揭露流动性欠佳资产信息--申报文件

标题新闻：英国财政大臣哈蒙德称政府在考虑退欧磋商的一系列可能出现的结果－天空新闻
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路透纽约3月12日 - 根据周二公布的多项文件，高盛 正开始公布更多有关流动性欠佳资产估价办法的资讯，此前美国证券交易委员会(SEC)的人员向高盛施压要求这么做。
高盛和SEC人士针对高盛如何评估其所谓的第三级(Level 3)资产进行了五个月的讨论；第三级资产交易频率偏低，高盛用内部的估价模型来决定其价值。
SEC并要求高盛公布如何在账上登载与衍生品交易对手抵销交易的效应，也就是所谓的“交易对手净额”(counterparty netting)。SEC同时要求有关现金担保资料，“无法察觉的投入”(unobservable inputs)的加权平均，以及各类资料的额外“质量讯息”(qualitative information)。
高盛最终改变其申报方式，公布其用于估价模型中的投入资料，以满足SEC的要求；其估价模型中的投入资料包括债券收益率(殖利率)、亏损率、以及该有价证券的存续期等等。
有关第三级资产的信函往返是从去年秋季开始，一直到今年2月，但到了周二才公诸于世。SEC同时公布其他通讯文件，当中要求高盛提供更多有关如何计算高风险欧洲国家曝险的资料。(完)
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美国商务部周二公布，美国2月贸易逆差为436.0亿美元，1月修正为逆差482亿美元。 商务部公布，2月工厂订单较上月增加1.0%，预估为增加1.0%，1月上修为增长1.5%。美国2月耐久财订单修正后 为较前月增加1.8%，前值为增加1.7%。 当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (2月) 4.8 (1月) 非农业就业岗位(万) 增加23.5 (2月) 增加23.8 (1月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (2月) +0.2 (1月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%)
路透4月4日 - 消息人士周二表示，全美最大办公室用品零售商史泰博(Staples)正考虑将公司出售，正和私募股权买家进行磋商。