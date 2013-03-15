中国政治：李克强当选国务院总理，范长龙和许其亮为中央军委副主席

路透北京3月15日 - 中国全国人大会议周五决议通过任命李克强为国务院总理，范长龙和许其亮为中央军委副主席。

李克强，58岁，出生于1955年7月。在担任国务院副总理期间，他多次提到推进城镇化。城镇化已被中央定调为中国扩内需的最大潜力所在，但具体如何推进还未有明确指导文件出台。

他在去年10月份的讲话中提到，要以改革创新推动结构调整和经济转型。改革已进入攻坚阶段和深水区，涉及更深层次利益格局调整，实施难度也更大，必须以更大决心和勇气推进重点领域和关键环节改革，进一步深化财税、企业、金融、价格、收入分配等项改革。