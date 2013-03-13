中国并购：2013年迄今中企参与的并购达353亿美元，同比降12%--汤森路透

路透北京3月13日 - 新闻和金融数据提供商--汤森路透集团 最新报告显示，今年迄今中国参与的并购交易总金额达353亿美元，共计562项，较去年同期的400.1亿美元下降11.8%。

统计显示，2013年至今，已公布的中国参与的并购交易金额占亚太并购总额的53.3%。以中国为目标市场的并购总金额占全球并购的6.9％，市场份额仅次于美国（50.2%），较去年第一季度6.4%的市场份额增长了0.5个百分点。

期内，中国私募股权投资的并购总金额仅为8,400万美元，较2012年第一季度大幅下降97.5%。其中对金融板块的并购投资较去年第一季度下降99.8%，而房地产和高科技行业有较大幅度增长。

数据并显示，国内并购404项，交易金额208亿美元，占并购总金额的58.9%。金融、材料两大行业的并购占国内并购市场份额的40.2%。

同时，目前海外企业境内并购案例99项，并购总金额57.7亿美元，较去年同期的29.9亿美元增长92.9%。

行业方面，报告指出，材料行业并购交易金额下降45.7%至57.7亿美元。而金融行业相关并购交易金额大幅增加。去年第一季度金融相关交易额为35.9亿美元，今年已跃升至65.2亿美元。其中，广西桂冠电力股份有限公司收购龙滩水电开发有限公司85%股份（27.46亿美元）的交易成为金额增加的主要因素。

而从海外收购的角度来看，能源与电力行业仍为热门行业，但交易金额较去年第一季度下降54.1%至27.2亿美元。美国是中国跨境收购的最大目标市场，2013年迄今共七项并购案例，金额达36.2亿美元。

另外，在从事并购顾问的投行排名方面，中信(CITIC)位列榜首，其名下总计五项并购交易，金额达52亿美元。

据汤森路透/Freeman咨询，2013年迄今中国地区的估算财务顾问费用为9,900万美元，较2012年第一季度上涨61.4%。花旗(Citi)获得中国最高顾问费用2,800万美元，占市场份额的28.2%。蒙特利尔银行资本市场(BMO Capital Markets)获得2,530万美元的顾问费用，排名第二。Ondra Partners获得1,010万美元的顾问费用，排名第三。 注:上述数据资料截止日期为2013年3月11日。（完） (发稿 尹嫄婷 审校 曾祥进)