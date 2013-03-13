台湾政经：经济部长称不建议于8月前举行核四公投，不公投停建亦为选项

路透台北3月13日 - 台湾经济部长张家祝周三于立法院表示，经济部认为在8月前举行核四公投并不恰当，但如果政府评估显示核四并不安全，甚至将建议不予公投，直接停建核四。

自日本福岛核灾后，台湾第四座核能电厂是否继续兴建并运转成为当前重要议题。由于政府此前释出将于今年公投的立场，令这个延宕20多年的争议，可望于今年内出现决定性的结果。

台湾唯一一家电力公司--台电公司为百分之百国营单位,虽然经济部为其主管政府机关，但核四最终要不要续建，可由行政院长及总统商定后拍板定案。

张家祝在立法院接受立法委员质询时指出，经济部正在做前期准备，将于4月1日启动核四安全评估，预计所须时程约为6个月，考量到期间可能产生新的安全疑虑，最慢今年年底前将完成评估。

他指出，对民众而言，公投须要有所依循，因此他认为在安全评估出炉前公投并不恰当，即8月之前公投并不适当。

"现在就是做核四的健康总检查...如果结果是不安全，我们甚至建议不要公投就停建。"他说。

行政院长江宜桦此前曾在公开场合表示，核四公投最快8月，慢则年底，时间尚未正式确定。

而如果行政部门决定由立法委员连署发动由民众公投决定，由于当前公投法规定，公投结果须超过具投票权人数半数方能通过，而非投票人数半数，门槛之高令公投停建核四十分困难。台湾历来公投尚无单一议题通过。

台湾第四座核能电厂从1992年决定复建以来，到目前共投入2,640亿台币的经费，历经20多年的兴建，但外界对台湾电力公司的施工方式始终有安全的疑虑。而前年日本311大地震引发海啸，造成日本福岛核电厂发生辐射外泄事件后，台湾民众对核四安全性的疑虑更急遽升高。

3月9日当天，台湾反核人士上街游行表达不续建核四的立场，并希望台湾逐步减核。本地媒体估计约有22万人上街游行。