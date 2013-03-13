中国货币市场：回购利率多持稳，宽资金支撑机构淡定面对民生转债发行

路透北京3月13日 - 中国银行间市场周三多数回购加权利率 持稳，惟14天期品种从年内相对低位反弹。交易人士表示，本周来市场整体波动不大，宽资金现状支撑下,机构淡定面对周五民生银行可转债发行对流动性的扰动，且届时存款准备金清算日有望退款，亦将稳定资金面。

“最近几天资金面都挺宽松的，现在还是出钱的多。”北京一银行交易员表示，周五民生银行可转债发行，不过从当前资金水平看，应该没什么问题，就是钱在途的时候可能有些影响。

中国民生银行 今日公告称，将于周五(15日)网上网下发行200亿元人民币的A股可转债，期限六年。此前有业内人士预计，本次可转债发行涉及的冻结资金规模在5,000亿元左右。

上述交易员并表示，周五是例行准备金调整，可能有望退一些钱出来，“起码从我们银行的情况看，存款还是比较稳定的。”

银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日，根据规定时点和范围的存款计算应缴存的准备金，与已上缴部分进行比较后清算。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间11:45 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.0733 2.0873 -1.40

七天 3.0123 3.041 -2.87

14天 2.9637 2.7607 20.3

上交所债券回购

其中:隔夜 1.9000 0.9800 92.00

七天 3.0200 2.7500 27.00

14天 3.1100 3.0500 6.00

回购定盘利率

其中:隔夜 2.0815 2.1162 -3.47

七天 3.0300 3.0730 -4.30

14天 3.0000 2.8000 20.00

shibor

其中:隔夜 2.0720 2.0950 -2.30

七天 3.0350 3.0700 -3.50

三个月 3.8833 3.8822 0.11