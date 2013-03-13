台湾金融：财政部称不排除公股金融机构合并，但不会主动推动

路透台北3月13日 - 台湾行政院近日对金融业竞争力多有关照，公股金融机构合并案备受关注。财政部部长张盛和周三表示，不排除公股银行之间的合并；不过，财政部尚不清楚行政院对于金融业合并的想法，目前“不会主动推动合并”。

财政部目前拥有八家公股金融机构。张盛和表示，其中已合并过的案例包括台银和中信局、合库和农银，以及兆丰和中国国际商银，还剩下土地银行、彰化银行 和台企银 没有合并过。

“有没有并的可能？当然不排除它的可能性。”他在回答立委提问时回答称。

目前财政部持有的八家公股金融机构包括：台湾金控、土地银行、彰化银行、第一金 、华南金 、合库金控 、兆丰金 和台企银。

台湾公营金融机构的市占率高、但效率不彰。台湾金融业的股东权益报酬率(ROE)在亚洲金融业里敬陪末座，一向为外界诟病。这也是金融业整并声浪高涨的由来。

张盛和则表示，虽然行政院对于金融业整并有所想法，今年似乎是金融业整并的好时机，但是光有好时机并不够，还要金融机构有整并的意愿。

“我举个例，现在是春天，是结婚的好时机。但是不是所有的人都会结婚？至少要有男、女朋友嘛！”他说。

至于台新银合并入彰银一事，张盛和表示，这件事上财政部的立场很清楚，会扞卫公股的权利，不打算与其合并。