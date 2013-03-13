专栏节选：台股不愿面对的真相—成交量急遽萎缩的背后--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自3月14日出版的当期「老谢开讲」专栏) 年初，著名的美国投资杂志《Market Watch》指引投资人在二○一三年的十个赚钱投资建议，开宗明义便说：美国牛市已持续了四年，远远超过过去两年半的历史周期，因此，一三年的大行情，可能出现在美国以外的市场。该文暗示欧洲股市已反映欧债危机的困难，亚洲则扮演了经济成长的引擎角色。

《Market Watch》对今年美股的表现并不看好，但是到目前为止，美股却扮演了全球股市的灯塔角色。连涨四年的美股，今年继续力争上游，到三月十一日为止，道琼指数再度写下一四四四八．○六点的历史高点纪录。假如从去年底封关的一三一○四．六四点来算，美股在一三年以来已大涨一○．二五％，今年只经历了两个多月，但道琼拉出一○．二五％的涨幅，比起一二年全年上涨七．二八％更为惊人。

**柏南克印钞救市，成功让美国经济复苏**

除了道琼表现突出之外，标准普尔五○○指数今年涨到一五五六．二七点，今年以来也上涨九．一一％，距离历史天价一五七六．○九点并不远，标普可能很快继道琼之后再创历史新高；此外，虽然那斯达克距二○○○年留下的高峰五一三二．五二点仍有一段距离，但今年苹果公司大回档，那斯达克却能写下三二五二．八七点的二○○○年以来新高，涨幅达七．七四％，也算难能可贵；而受到英特尔不振的费城半导体指数，今年也上涨一三．八四％，在美国四大指数表现最出类拔萃。

美国股市频创历史新高，不但粉碎了《Market Watch》看衰美股的言论，且带给全世界投资人更多前所未见的思惟。首先是美国实体经济复苏仍不明显，现在居然只靠美国联准会（Ｆｅｄ）主席柏南克一招量化宽松货币政策（ＱＥ），就让美股重返荣耀，这是十分不可思议的事。

柏南克在危机中接过葛林史班留下的烂摊子，从第一阶段的ＱＥ，联准会斥资六千亿美元买债开始，展开三阶段的量化宽松之旅。这一招印钞票的策略，让美元贬值，原物料大涨，大家都警告柏南克这么做会害惨全世界经济，并且带来恶性通膨。

如今，四年多过去了，柏南克可以很骄傲地说，○八年要是没有用印钞票这一招救市，说不定大家已经重返一九二九年了。

柏南克印钞票带动美国股市回升，进而以时间换取空间，让美国实体经济逐渐迈向正向调整，除了美国失业率持续改善，美国股市上涨创造的财富效应，不但刺激消费，也让深陷泡沫危机中的房地产市场起死回生。印钞票这一招，果真救起了美国经济吗？到目前为止看起来，柏南克是成功的，而这也颠覆了过去经济学教科书的所有理论。

第二个是全球资本市场处在一个十分美妙的状态，股市很少出现那么平稳的大涨势。一二年全年股市表现远远优于债市，ＭＳＣＩ（摩根士丹利资本国际指数）上涨一六．九％，这远比ＧＢＭＩ（全球广泛市场指数）的债券指数上涨五．七三％还出色；一二年委内瑞拉股市全年大涨三○五．二％居首；而全世界下跌的股市只有一个西班牙；中国股市在一二年表现不振，幸赖一二年最后一个月拉尾盘，上证指数小涨一．五九％，全球股市在一二年有一个完美的「Ending」！

进入一三年涨势更强烈，假如以道琼上涨的一○．二五％为中位数当成基准，表现优于道琼指数的，在亚洲有日本日经指数，今年以来上涨一八．七九％，表现最佳；其次是频创历史新高的菲律宾股市，今年以来也大涨一八．○八％；然后是泰国股市一三．三四％；印尼股市一二．六四％；澳洲股市上涨一○．六二％，在亚洲至少有五个市场表现优于道琼指数。

在欧洲，今年瑞士股市表现名列前茅，开年以来大涨一三．七二％；另外是爱尔兰股市，今年强力上涨一二．六％；表现最惊奇的是今年全力宽松银根的英国，今年也拉出一○．二七％的涨幅，比美股更出色。

比较令人意外的是，○三年以来光芒万丈的金砖四国股市不再耀眼。中国股市去年只强过西班牙，一三年深圳Ｂ股用了一招Ｂ股转香港Ｈ股计画，深圳Ｂ股今年拉出一六．七％的涨幅，表现最亮眼；深证也因为Ｂ股好表现，今年上涨八．七四％；不过上证今年只小涨一．八％，表现平平。

至于印度、俄罗斯股市，目前的位置都在去年收盘价附近，涨幅十分有限；反而是过去表现抢眼的巴西一蹶不振，今年以来仍下跌三．九％。

今年表现平淡的市场，还有欧债风云再起，义大利股市今年仍旧是跌势；希腊原本一飞冲天，如今又跌回来，今年只小涨二．四％。亚洲下跌的国家只有马来西亚，因为国会提前改选，马国股市今年在菲、印尼、泰国一片涨势中，独自下跌一．八三％；另一个是竞争力扶摇直上的韩国，今年在日圆急贬中受到压迫，韩国股市今年也是零涨幅。

台股在一二年全年上涨八．八七％，大约只有ＭＳＣＩ一六．九％的一半，今年台股从七六九九．五点起涨，最高八○八九．二一点，今年以来小涨五．○六％，仍是全球的末段班，不过领先上证、印度、韩国、马来西亚股市，已属难能可贵。

**通膨未如预期发生，全球投资人信心恢复**

由此可见，全球股市都是涨声连连，柏南克让欧洲、英、日央行都加入印钞票行列，但也发生一些前所未见的现象，包括大家预期的通膨不但未发生，目前ＣＲＢ（商品期货价格）指数只有二九四．七三点，距离○七年的四七三．九七点仍十分遥远，镍价跌到天价的三分之一，糖及咖啡都在腰斩状态，全世界钞票印了那么多，通膨并未发生。

另一现象，就是全球投资人信心恢复了。目前恐慌指数来到一二．四六点，这比起金融海啸发生后的八九．五三点，已是天壤之别，也代表全球投资人在经历金融海啸、欧债危机冲击，一度如惊弓之鸟的恐慌情绪，现在已降到相当低的水准。市场恢复了信心，也导致今年避险资产看跌，风险资产又受青睐，这是金融海啸以来最好的状态。

第三个现象，则是目前创下历史新高的股市愈来愈多。除了美股道琼指数外，中南美洲有委内瑞拉、墨西哥，东欧有土耳其，非洲有南非，而亚洲则有菲律宾、马来西亚及印尼，泰国则是一九九四年来新高。换句话说，至少有八个主要国家股市创了历史纪录，从创历史新高的角度来看，台股这些年来表现相对黯然。

在全球股市热气冲天，涨势不停声中，台股出现了几个面向值得我们留心探讨。一是台股在一九九○年就创下一二六八二点的历史高点，之后台股在一九九七年及二○○○年，三度重新攻上万点，但都无力再挑战新高，意味着台湾的经济竞争力有逐渐走下坡之势。

**台股难攻上万点，台湾产业竞争力堪虞**

一九九○年台湾股市的一二六八二点高峰，是靠着房地产大涨，金融业在寡头垄断中创造的股价泡沫，像国泰人寿股价涨到一九七五元，当年有六家银行股股价登上千元，是拉动台股的主力舰队。一九九七年台湾靠的是电子代工业，二○○○年有二次上万点，也是靠电子业，这三次上万点都是电子股创造，只不过电子股的主角每次都不相同。

回到近五年的视野来看，道琼指数在金融海啸前是一四一九八．一点，台股那时候在扁政府时代，加权指数在九八五九点，如果按照台股与美股高度连动的角度来看，台股目前应在万点以上，但是眼前台股在八千点已经十分挣扎了，关键出在证所税压力及成交量持续减退的问题上，当然更深远的原因，还有台湾产业竞争力的式微。

我常常引用的一个指标是马英九总统与美国总统欧巴马，他们两人都是○八年当选总统，且连任一次。欧巴马就职当天，美国道琼指数是八○七○．五六点，如今是一四四四八．○六点，换句话说，从欧巴马就职以来，美国道琼指数已大涨六三七七．五点，涨幅高达七九．○二％；而马英九就职当天，台股指数大跌，收盘是九○六八．八九点，如今是八○三八．七二点（三月十一日），台股在马总统任内下跌一○三○．一七点，跌幅达一一．三六％。

马总统当选以来面临的金融海啸、欧债危机，大致上和欧巴马相同，但是美股大涨近八成，台股却跌了一成多。单从指数的角度来看，马总统的股市表现成绩单可说是相当不及格的，但最关键的还不是加权指数，其实台股的指数是一路加权上来的，指数会逐步垫高，下跌是不可思议的事；但成交量会说话，台股面对的最大危机，是成交量的急遽萎缩。

在台湾挂牌上市、上柜、兴柜的企业愈来愈多，台股的成交量却愈来愈小，周转率愈来愈降，本益比当然愈来愈压缩，台股过去几十年最吸引全世界的是台股的活力，如今涨不动了，恐怕连已投入的外资也会跑，这才是危机所在。我看几乎所有大小官员都在喊八千五百点，其实都是在讨好马总统，向马总统说开征证所税对台湾资本市场没有影响，却见不到一位官员敢挺身而出，向马总统说台股成交量不见的立即危险！

**证所税效应冲击，日成交量千亿元不复见**

台股在○七年七月，还是阿扁执政的年代，那个月成交五．○二兆元；二○○○年一月总统大选之际，那个月成交量四．五七兆元；在一九九七年李登辉总统执政时期，九七年七月，台股成交五．一九兆元。

回头看，我们二月的整月成交值只有一兆五九五亿元，从证所税定案后，台股一二年六月成交一．三六七兆元，七月一．四八兆元，八月一．六七兆元，九月一．七兆元，十月只有一．四三兆元，十一月一．五六兆元，十二月一．六八兆元，今年一月只有一．七八兆元，台股成交量再也不见昔日一个月五兆元大量，现在想超过二兆元都很困难。

○八年五二○那一天，台股成交一七八五亿元，但今年以来，台股只有六个交易日成交量超过一千亿元，且都是一千亿元出头，平常成交量则在七、八百亿元上下；换句话说，马总统执政五年来，台股日成交量一千亿元不见了！

这个一千亿元是均量，不是偶一发生的成交量变化。我统计了○八年阿扁执政的最后半年，从○八年元月起到五月十九日政权交替日，台股在○八年上半年只有两天成交量不及千亿元，一天是九九一亿元，一天是九一九亿元，阿扁时代的低量，现在变成马总统执政时代的大量，这是很大的讽刺。

今年全球股市普遍艳阳高照，台湾只看到微煦阳光，也就是说全世界股市正在奔驰，台股只能跟着在后面补涨，关键就是台股成交量不见了。

马总统及其财经团队最喜欢把「拚经济」挂在嘴边，但经济拚了五年，股市均量不见千亿元，官员们拚经济，把股市的成交量拚到不见了，个中问题出在哪里？如果大家不愿真诚面对，台湾资本市场立即危机的背后，就是台湾经济日渐边缘化的崩溃危机！ (完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河,为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长.