专栏节选：台电的问题不只有核四--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自3月14日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏) 最近台湾为了核四争论不休，或许这是台湾政治史上最具正面的发展之一，它的意义远超过议题本身──「核四是否应该停建」，还包含一些有关台湾经济和政治游戏规则的基本精神。

台电是公营的独占电力公司，独家掌控台湾的电力生产与分配。台湾有太多的经济资源由政府直接掌控，这当然是不对的。首先，政府角色首重经济体内参与者的公平竞争环境，如此才能得到经济发展的最佳解决方案；这可从二、三十年前共产国家血淋淋的教训得到反证。

犹记得一九八三年，我第一次去到中国，当时的景象着实令我震慑。街头穿梭的汽车，宛如四○年代的汽车博物馆展示品，火车则像是来自一八八○年代，而房子看起来比火车的年代还要古老。政府掌控的事业体没有创新，因为少做少错的心态深植员工心中，古今中外皆然。

政府球员兼裁判，不但身为产业的法规制定者与监理者，又参与产业经营，利益冲突莫此为甚。一旦公营事业涉及违法，这种双重角色让政府不可能出手自我制裁。

其次是独占的问题。政府掌控企业的后果，可由共产国家的经验得到教训；而容许独占厂商的后果，则可由资本主义获得明证。

以微软为例，还记得上回看到具有创新改变的Office软体是什么时候的事了？微软的新版Windows作业系统，可谓一代不如一代。有多少人比比尔盖兹更有钱？在一个正常的资本主义体制下，企业因冒险和提供创新而获得报偿，但独占厂商不再需要冒险，更不需要创新，却仍能获取垄断的利益。

尽管我们不能指责台电赚取暴利，因为台湾民众默许政府扭曲电价结构，以低于生产成本的电价，导致台电出现逾一千亿元的亏损，进而侵蚀台电的资本。但是用电户享受电价补贴，而台电的巨额亏损却得由纳税人买单。

由此产生了二大争议，一是纳税人和用电户不一定是同一批人，因此会有受益者和受害者，这既不公平也没有效率，等于是变相鼓励浪费能源及逃税。其次，我们无法得知，究竟是用电户获得的补贴太多，还是台电效率太差，没有能力生产廉价的电力，以致亏损累累。

因为没有竞争对手，我们无从比较台电绩效的良窳。

然而我们可以确定的是，台电没有生产更低价电力的诱因，是因为台电员工个个捧着铁饭碗，哪里会在乎公司获利和效率这等「小事情」呢！

要打破台电独占局面，其工会可能是最大障碍；台湾菸酒公司也有类似情况。

如果这两家公司民营化，获利都有机会提高，对台湾的经济和资本市场，会有更大的贡献。再进一步说，台湾的银行体系又何尝不是如此呢？(完)

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士,现任花旗环球台股研究部主管.