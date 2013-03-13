《热点透视》欧洲央行面临中小企业贷款乾涸的棘手难题

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撰稿 George Hay 编译 张明钧

路透伦敦3月12日 - 欧洲央行正面临一个高危险性的两难问题。该行公布的数据显示，欧元区深陷困境国家--西班牙及意大利的中小企业面临严重的信贷供应问题。欧洲央行是有提供帮助的办法，但前提是其得要先准备好要破除一些旧思维。

欧洲央行数据显示，西班牙及意大利的中小企业所支付的利率，要比德国同业高出300-400个基点。自2010年中以来，德国中小企业所支付的利率要比大型企业高出约50个基点。此一利差一直维持稳定。在意大利，此一利差水准已经倍增至200个基点，西班牙则是已从200个基点跳升至300个基点。

这个问题很重要，因为在西班牙及意大利，小型企业聘雇人数占整体劳动人口的一半，远高于德国的40%及法国的33%。使问题更形复杂的是，中小企业情势恶化的速度比整体经济还要来得快。那些可以取得信贷的企业不需要借钱，而那些需要贷款的公司却求贷无门。

解决问题的办法之一，就是欧洲央行专门为中小企业设计一套中长期再融资操作。不愿意借钱给风险偏高中小企业的银行业者，可以拿这些贷款来向欧洲央行换取现金。但由于最终风险仍是由银行业者承担，这个办法提振放款的效果恐怕有限。

欧洲央行也可以自己承担风险。欧洲央行可以买下银行的中小企业贷款组合，从而让银行可以展延成本较低的贷款。意大利及西班牙的中小企业可能因此开始借钱。当然，将中小企业债务债券化并不容易，若支持这些债券的贷款违约，则欧洲央行恐将蒙受损失。然而欧洲央行提供给银行业者的1万亿(兆)欧元贷款中，有一些是以中小企业贷款作为担保品，因此欧洲央行无论如何都早已这么做了。