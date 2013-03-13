中国汇市：人民币即期早盘触及近两个月高点，交投清淡观望气氛浓厚

* 人民币即期早盘续走高

* 盘间触及近两个月高点

* 市场对人事变动和经济观望气氛较浓

* 对通胀的忧虑或促汇率主动升值

路透北京3月13日 - 人民币兑美元即期 周三走升，盘间一度触及两个月以来高点。决定中国新一届政府人选的全国人大会议接近尾声，而中国经济后期走势仍未明朗，市场观望气氛较浓，客盘表现较为安静。

分析人士称，近期的经济数据短期内料仍会带给人民币支撑。从货币市场操作来看，年后央行正回购操作较多，结合创新高的外汇占款数据和快速回升的通胀数据，人民币汇率也有走强的动力。

“近期央行在货币市场还是用正回购吸收流动性，可能上面对通胀还是有顾虑，这样来看升值其实也是抑制通胀的工具之一。”上海一外资行交易员表示。

上周末中国公布2月份CPI同比上涨3.2%，为10个月的高位。中国国家发改委价格监测中心表示，当前价格总水平涨幅处于底部回升态势，1月份2%的涨幅将是今年的最低点。

上述外资交易员补充说，短期来看离岸市场人民币CNH在6.2元左右找到支撑，短期内境内CNY应该还走不到6.2元。之后的走势要看新动向，像新的数据或者央行人事变动等等。

华南一股份行交易员表示，今年保增长这个目的不会特别的明显，从整个政策思路来看，还是金融体制改革开放可能是一个大的趋势，这也给人民币走强带来一定支持。

北京时间12:16,人民币兑美元即期报6.2140元,上日收报6.2162元.盘间一度触及6.2139元高点，此前高点为1月15日所创6.2136元。今日人民币中间价 为6.2726元,上日中间价为6.2746元.

日圆抛盘周三稍作停顿，但对日本央行将推出激进货币宽松政策的预期意味着日圆很有可能进一步走疲；而英国公布的制造业数据不佳，令英镑承压。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上,美元/人民币一年期品种 最新报在6.3031/68,上日尾盘为6.3030.

北京时间12:16,离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2083/12元,上一交易日尾盘报6.2048元.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

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