澳新汇市：澳新货币处于盘整，新西兰央行利率决策临近

“增长在加速，房价也继续上升，促使市场消化明年起升息的预期，”汇丰控股澳新首席经济分析师Paul Bloxham称。

“但新西兰央行曾对新西兰元汇价偏高表达担忧，在官方声明中可能会审慎地避免太过强硬，以免新西兰元进一步升值。”

这种不确定性令新西兰元/美元 日内变动不大，报0.8252，稍早曾跌至0.8236。0.8210美元附近料有支撑，200日移动均线切入位0.8180有更强劲支撑；阻力则在0.8280。

澳元/美元 持稳，报1.0316，在触及两周半高点1.0336后走势稍稍停滞下来。

尽管周三表现并不出色，但澳元看似已突破过去七周的下行通道。首道阻力位在1.0350/70附近，该点位也是2月的阻力位。

澳元兑日圆 报98.69日圆，上日曾触及99.00上方高位。新西兰元兑日圆 报78.97日圆，距上周五所及高点79.91不远。

英镑兑澳元 报1.4475澳元，周二曾跌至1.4374澳元的低点。英镑兑新西兰元 最新报1.8088新西兰元，仍接近周二所及低点1.7982。(完)

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