《Home专栏》中国金属生产商2013年初增产

**锌/铅**

原材料情势的变化，或许也是中国精炼锌产出趋势改变的原因。

中国的锌生产商去年的产量削减了5.6%，这对之前一路成长的行业而言，是前所未见的发展。

需求和价格疲弱，副产品获利能力偏低，加上不合算的加工精炼条件，缺乏经济效益使得业者缩手。

综合这些状况，使中国对全球其他地方的精炼锌需求减少。去年中国进口194万吨(散装重量)，远少于2011年的294万吨。

那导致其他地方精炼锌库存增加，这也是今年合约加工费大幅上升10%至每吨210.50美元的主因。

虽然中国锌市场和全球其他地方有一些类似的地方，但精炼加工费用趋于有利冶炼商，料将对中国生产商造成影响。

确实，今年1-2月精炼产量呈现一股趋势变化，相比去年上升1.7%，这是逾一年来行业首次出现恢复增长动能的迹象。

与此同时，1-2月中国精炼铅的产量则增加11.1%，相较去年9.3%的增速，成长率有相对强劲的提昇。

**锡**

另一方面，中国的精炼锡产量似乎和整体趋势相反，1-2月产量和去年相比下降1.6%。

这与去年低增长至无增长的整体趋势一致，反映出终端需求不振，及倾向自国际市场进口较低廉精炼锡的趋势。

2012年精炼锡进口量激增32%，至31,300吨，从1月进口2,500吨看不出有任何明显的放缓迹象。

但很难妄下太多确切的结论，因为去年的产量数据包括一次性的增加，使数据受到干扰。

去年11月的产出似乎较上年同期激增177%，至创纪录的35,400吨。

除此之外，几乎没什么增加。

国家统计局公布2012年产量的数据为14.8万吨，必然包含对先前12个月数据的各种修正。