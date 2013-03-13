《全球市场》亚洲股市下挫，英镑仍易受冲击

欧元兑日圆 下跌0.3%至124.74日圆，周二曾触及一个月高位126.03。日本央行新一届领导上任时将采取更大胆宽松政策的预期打压日圆。
英镑兑美元 上涨0.2%至1.4938美元。周二公布的数据显示英国1月工业产出意外下降，英镑随后降至2010年6月底以来最低位。
英镑兑澳元 周二跌向1985年以来最低位1.4370澳元，但周三升至1.4489。
“英镑在外汇市场的疲态仍然不变，因英国央行没有推出新举措，加上缺乏放宽财政政策的空间，令疲弱的英镑承担着协助刺激经济增长的更多责任，”澳新银行(澳盛银行,ANZ)在报告中表示。
欧元兑美元 持稳于1.3041美元左右，投资者关注重债欧元区国家的债券标售情况以衡量焦虑程度。意大利周三将标售三年期和15年期公债，西班牙计划周四标售2029年、2040年和2041年到期的公债。
美国原油期货 上涨0.2%至每桶92.71美元，但布兰特原油期货 下跌0.2%至109.42美元。
伦敦期铜 持稳于每吨7,832.75美元左右，沪铜 升至一周半高位57,160元人民币(9,200美元)。
现货金 几无变动，报每盎司1,591.46美元。(完)
(编译/审校 田建华/李婷仪/杜明霞/王翔琼/石冠兰)