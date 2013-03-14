主要国家经济指标预测--3月14日****

路透基点：台湾复盛董事长李亮箴寻求2.14亿美元贷款用于收购--TRLPC
路透4月13日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，在英属维尔京群岛注册的First Euro Limited寻求2.141亿美元一年期贷款，支持其收购三家开曼群岛注册特殊目的公司(SPV)的股权。First Euro由台湾复盛股份有限公司董事长和全球投资管理公司Oaktree Capital Management掌控。
路透3月14日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程
3月14日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0030 澳洲就业人数(万人) 2月 增加0.9 增加1.04
全职就业人数(万人) -- 减少0.98
就业参与率 65.0% 65.0%
失业率 5.5% 5.4% 0200 外资持有新西兰公债比重 2月 -- 64.8% 0300 韩国出口(较上年同期) 2月修正值 -- -8.6%
进口(较上年同期) -- -10.7%
贸易收支(亿美元) -- 顺差20.6 0430 日本工业产出 1月修正值 -- +1.0%
产能利用指数(较上月) 1月 -- +2.9% 1000 欧元区就业人口(较上季) 第四季 -- -0.2%
(较上年同期) -- -0.7% 1230 加拿大产能利用率 第四季 80.7% 80.9% 1230 美国经常帐(亿美元) 第四季 赤字1,128 赤字1,075 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 3月9日当周 35 34
初请失业金人数四周均值(万人) -- 34.875
续请失业金人数(万人) 3月2日当周 310 309.4 1230 美国生产者物价指数(PPI)(较前月) 2月 +0.7% +0.2%
(较上年同期) +1.7% +1.4%
扣除食品与能源的核心PPI(较前月) +0.2% +0.2%
(较上年同期) +1.7% +1.8%
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
3月13日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0030 澳洲房屋融资 1月 -1.5% 持平
投资性房屋融资 +4.4% -- 0300 韩国L货币供应额(较上年同期) 1月 +8.0% -- 0630 法国非农就业人口 第四季 -- -- 0745 法国HICP(较前月) 2月终值 +0.3% +0.5%
(较上年同期) +1.2% +1.4% 1000 欧元区工业生产(较前月) 1月 -0.4% -0.1%
(较上年同期) -1.3% -2.2% 1100 美国抵押贷款指数 3月8日当周 -4.7% --
再融资指数 -5.2% -- 1230 美国进口物价(较前月) 2月 +1.1% +0.5%
出口物价(较前月) +0.8% +0.3% 1230 美国零售销售(较前月) 2月 +1.1% +0.5%
扣除汽车的零售销售(较前月) +1.0% +0.5% 1400 美国企业库存(较前月) 1月 +1.0% +0.4% 1800 美国联邦预算(亿美元) 2月 赤字2,040 赤字2,050 2000 新西兰央行利率决议 2.50% 2.50% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 7,644 --
外资投资日本股票(亿日圆) 11,219 -- (完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (整理 程琳; 审校 石冠兰)
路透4月13日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，在英属维尔京群岛注册的First Euro Limited寻求2.141亿美元一年期贷款，支持其收购三家开曼群岛注册特殊目的公司(SPV)的股权。First Euro由台湾复盛股份有限公司董事长和全球投资管理公司Oaktree Capital Management掌控。
路透4月13日 - 亚洲货币周四上涨，美国总统特朗普称美元“太强”，使得美元和美国公债收益率下跌。 美元指数 跌0.7%，此前特朗普在接受华尔街日报专访时表示，美元“太强了”，他乐见美国联邦储备理事会(美联储/FED)将利率维持在低位。 美元兑日圆触及五个月低点。 美国指标公债收益率(殖利率)跌至五个月低点附近，这也扶助了亚币。 “我的确乐见低利率政策，”特朗普向华尔街日报表示。 中国人民币兑美元即期 创逾两周以来最大升幅，上涨0.24%，中国央行之前大幅调高了人民币兑美元中间价。 亚币还从强劲的中国贸易数据中获得支撑。 中国海关总署周四公布，以美元计价3月出口同比增长16.4%，进口同比增长20.3%，路透调查预估中值分别为增长3.2%和18%。 韩元 连续第二天上涨，尽管朝鲜局势紧张，台币连续第三天上扬，涨至两周高位，并录得1月初以来最大盘中涨幅。 坡元
路透台北4月13日 - 台湾股市周四收盘小升。分析师称，美国总统特朗普有关美元太强 的评论，冲淡先前对亚洲地缘政治风险的担忧，市场同时观望稍晚台积电 和大立 光 的投资人说明会结果。 台湾加权股价指数 收涨0.19%,至9,836.68点；今日成交初值 为856.0 5亿台币，上交易日修正后为900.24亿。 日盛投顾协理钟国忠则表示，今日台币 大涨，但台股涨幅不如台币凌厉。外资进 场台湾倒也不一定要买台股，因为台股在高档也有一定的风险，后续也可以观察这些天外资 在股市的动作。 〞不过今天外资还是有一点买超的，看鸿海和台积电股价就知道了。〞钟国忠说。 鸿海 股价周四收高1.23%，报98.5台币；台积电则收高0.26%报191.5台币。 今日盘后台积电公布首季净利年增35%至876.3亿台币，略低于市场预期。 钟国忠也说，倒是中小型个股若较无基本面支撑，随着季报