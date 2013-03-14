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亚洲 | 2013年 3月 14日 星期四 08:06 BJT

****主要国家经济指标预测--3月14日****

路透3月14日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程

3月14日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0030 澳洲就业人数(万人) 2月 增加0.9 增加1.04

全职就业人数(万人) -- 减少0.98

就业参与率 65.0% 65.0%

失业率 5.5% 5.4% 0200 外资持有新西兰公债比重 2月 -- 64.8% 0300 韩国出口(较上年同期) 2月修正值 -- -8.6%

进口(较上年同期) -- -10.7%

贸易收支(亿美元) -- 顺差20.6 0430 日本工业产出 1月修正值 -- +1.0%

产能利用指数(较上月) 1月 -- +2.9% 1000 欧元区就业人口(较上季) 第四季 -- -0.2%

(较上年同期) -- -0.7% 1230 加拿大产能利用率 第四季 80.7% 80.9% 1230 美国经常帐(亿美元) 第四季 赤字1,128 赤字1,075 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 3月9日当周 35 34

初请失业金人数四周均值(万人) -- 34.875

续请失业金人数(万人) 3月2日当周 310 309.4 1230 美国生产者物价指数(PPI)(较前月) 2月 +0.7% +0.2%

(较上年同期) +1.7% +1.4%

扣除食品与能源的核心PPI(较前月) +0.2% +0.2%

(较上年同期) +1.7% +1.8%

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

3月13日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0030 澳洲房屋融资 1月 -1.5% 持平

投资性房屋融资 +4.4% -- 0300 韩国L货币供应额(较上年同期) 1月 +8.0% -- 0630 法国非农就业人口 第四季 -- -- 0745 法国HICP(较前月) 2月终值 +0.3% +0.5%

(较上年同期) +1.2% +1.4% 1000 欧元区工业生产(较前月) 1月 -0.4% -0.1%

(较上年同期) -1.3% -2.2% 1100 美国抵押贷款指数 3月8日当周 -4.7% --

再融资指数 -5.2% -- 1230 美国进口物价(较前月) 2月 +1.1% +0.5%

出口物价(较前月) +0.8% +0.3% 1230 美国零售销售(较前月) 2月 +1.1% +0.5%

扣除汽车的零售销售(较前月) +1.0% +0.5% 1400 美国企业库存(较前月) 1月 +1.0% +0.4% 1800 美国联邦预算(亿美元) 2月 赤字2,040 赤字2,050 2000 新西兰央行利率决议 2.50% 2.50% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 7,644 --

外资投资日本股票(亿日圆) 11,219 -- (完)

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大 日本与韩国

欧洲 澳洲与新西兰

中国 台湾 已公布经济指标一览

美国 日本

欧洲 韩国

中国 香港

澳洲 台湾 (整理 程琳; 审校 石冠兰)
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