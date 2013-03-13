中国股市：沪综指收跌至两个月新低，地产、基建类股受调控预期拖累领跌

路透北京3月13日 - 中国股市沪综指周三收跌至两个月新低，并为连续第五日下跌，地产、基建类股受调控预期拖累再度领跌。分析师表示，大盘连续下跌预示做空动力快速释放，特别是权重板块中的银行股已有企稳迹象，预计将有助股指筑底回升，短线反弹可期。

沪综指 收报2,263.968点，跌22.637点或0.99%，此前收盘低点是今年1月11日的2,242.997点。上海A股今日成交额为774亿元人民币，上日为1,002亿元。

山西证券分析师杜亮称，大盘指数已连阴五天，该走势在过去一年多都较为少见。市场仍然是跌多涨少，但是经过连续多日的做空动力释放，短期继续下跌可能性较小。

"虽然接下来的二季度企业盈利下滑、政策可能趋紧等都会对市场形成一定负面影响，但当前指数从2月最高位以来跌幅近200点，已消化了大部分利空，我们判断2,250点附近有望见底，短期反弹可期。”他预计。

房地产板块受政策调控预期恶化影响再度下跌，沪市地产类指数 大跌2.52%，权重股万科 收挫2.41%，报10.95元。

今日有消息称，深圳国土部门近日出台“限涨令”，并已开始执行，明确要求2013年深圳所有新盘，成交均价必须实现月度环比零增长，即每个新盘、每个月的成交均价，环比上个月都不能上涨。

沪深300指数 收跌1.10%，报2,527.486点。沪深300指数3月合约 尾盘报2,525.0点，跌0.71%，成交量为605,121手。(完)