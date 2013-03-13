台湾债市：10年公债殖利率续回档修正，技术面已破坏下档有限

路透台北3月13日 - 台湾10年公债102/6殖利率周三持续进行弹多后的技术性修正走势，部分也来自美债价格上扬，以及台股因亚洲股市回落无法站稳8,000点的题材挹注。

惟成交值较上日大幅萎缩。交易商指出，行情经过巨幅震荡后，成交量变小是必然结果。一方面是交易商在一阵杀伐后退场观望；另一方面，也有部分交易员因为操作损失遭停权。由于多数空单已获利出场，剩下的多属避险用途，且公股银行在殖利率弹升过程中也定点承接，预料在筹码进一步集中后，债市走势应可止稳。明日102/6殖利率区间看在1.30-1.40%。

“养券空间拉出来了，银行当然会逢高接手。”一大型证券商交易主管说。

另一证券商交易员则称，今日有本地媒体报导，公债的最大买家邮局有衔命进场护盘，不过从这几天的动态观察，公股银行并没有在某一个点位上大举进场，因此称不上护盘。

美国公债价格周三在亚洲小涨，扩大上日美国股市下跌后录得的涨幅。市场焦点集中在今日稍晚美国公布的零售销售数据。10年期美债收益率(殖利率) 小跌至2.014%。

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 102/2 -4.90 0.9960 0.9900-1.0600 20.5

10 102/6 -5.50 1.3100 1.3000-1.3630 73.5

20 102/乙1 -3.00 1.7750 1.7700-1.8145 3.0

30 102/5 +5.99 1.9000 1.8400-1.9000 1.5

交易商指出，在短线进行乖离过大的调整后，若国际盘没有进一步的变化，台债料陷入区间盘整格局。惟未来若因股市下跌等利多题材带动殖利率下滑，10年券殖利率也难以回到低档区，因技术面已经偏空。

“我认为顶多回到1.28%，在1.28-1.30%将是多空激战区。”一证券商交易主管说。

另一证券商交易员也认为，10年券在1.30%附近形成一个坚实的压力区，应该已是市场的共识。

年期 期别 收盘价

30 102/5 1.9000

20 102/3 没有成交

15 102/1 没有成交

10 102/6 1.3100

5 102/2 0.9960