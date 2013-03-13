《中国新债预测》进出口行五年固息债利率料稍低于二级，配置需求温和

韩国数据：3月底外汇储备上升至六个月高位，因欧元和日圆升值

路透首尔4月5日 - 韩国央行周三公布，韩国3月底外汇储备较上月增 长，升至六个月高位3,753.0亿美元。 3月外汇储备水准为去年9月创下纪录高位3,777.7亿美元以来最高。 韩国央行表示，3月外汇储备较2月的3,739.1亿美元增加13.9亿美元 ，因欧元和日圆升值，令总体外汇储备以美元计算的价值上升。 截至今年3月，韩国的外汇储备量全球排名第八。 下表为近月韩国外汇储备数据(单位为10亿美元)： 3月 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 375.30 373.91 374.04 371.10 371.99 375.17 377.77 375. 46(完) (编译 利棣儿；审校 李军)