《中国新债预测》进出口行五年固息债利率料稍低于二级，配置需求温和

* 招标品种: 进出口行五年期固息债
* 招标金额：150亿元人民币
* 可追加金额：至多50亿元
* 招标时间: 周四(14日)上午10:00-11:00
* 受访人数: 8位(银行、券商）
* 预测区间: 3.85%-3.95%
* 预测均值: 3.90%
路透上海3月13日 - 中国进出口银行周四将招标发行五年期固息债。路透调查显示，伴随经济回暖，当前通胀压力正逐步加大，货币政策预期较此前更趋谨慎，债市近期难言乐观；不过资金面尚属宽裕，明日该期债配置需求料仍温和，利率预测均值为3.90%，稍低于二级市场。
交易员并称，昨日招标的国开行五期增发债投标倍数较此前有明显回落，年初以来一级市场的火爆买盘有退烧迹象，预计明日新债难再现定位大幅偏低的局面。
“前期也配置了不少，加上市场目前比较谨慎，配置盘节奏也放慢了一些，估计(明日新债利率较二级)低几个bp(基点)吧，可能3.90%-3.92%。”北京一大型券商分析师认为。
国家开发银行 周二第四次增发今年第1-5期固息金融债(市场戏称"福娃债")，定位均基本符合此前预期，而认购倍数较此前整体走低，显示机构认购新债心态趋谨慎，年初以来新债市场的火热行情正逐渐降温。
银行间市场固息政策性金融债(农发和进出口行)到期收益率曲线 显示，五年期品种最新报在3.9470%。二级市场上，剩余期限约4.45年的农发行固息债120415最新成交收益率 为3.9561%。
明日招标新债为进出口行今年第五期金融债，具体条款如下:
第五期
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招标金额 150亿元
追加发行 至多50亿元
期限/计息方式 五年/固息
招标时间 3月14日10:00-11:00
招标方式 单一利率中标(荷兰式)
缴款日/起息日 4月3日
发行期 3月14日-4月3日
上市日 4月10日
基本承销额 无
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(发稿 边竞; 审校 张喜良)