中国央行：M2目标代表中性货币政策，强调保持物价基本稳定

路透北京3月13日 - 中国人民银行行长周小川，副行长刘士余、易纲和潘功胜周三就“货币政策与金融改革”举行发布会，回答记者提问。周小川在会上表示，中国今年M2目标代表了稳健的货币政策，稳健的含义就是比较中性的，不再是宽松的货币政策；M2增速定在13%左右比前两年的实际数字趋于更紧，表明对保持物价基本稳定的强调。

以下为记者会主要内容摘录：

**货币政策中性**

周小川--中国的货币政策是为四项目标共同服务的，第一是保持低通胀；第二是促进经济增长；第三是促进就业；第四是保持国际收支基本平衡。这四个目标确实有时候相互之间会存在不一致，是需要权衡的。

这个（M2）13%是代表了稳健的货币政策，稳健的含义就是比较中性的，我们不再是宽松的货币政策，适度宽松的货币政策是在应对危机的那两年采取的，之后在2010年年末，中央经济工作会议以及2011年政府工作报告中已经将货币政策的取向转为稳健，不再是宽松的、扩张型的货币政策。

从数量上来看，今年定13%左右的广义货币供应量预期增长目标，如果与去年和前年实际实现的数字相比，应该是趋于更紧一点，这表明大家对于保持物价基本稳定的强调。当然历史上货币政策也有过从紧的货币政策和适度从紧的货币政策的提法，那是朝比较紧的方向强调。当前的提法是稳健的货币政策，也就是你所说的强调比较中性的取向。

**低通胀目标**

周小川--中央银行高度重视保持低通货膨胀的目标。（中国）整个国民经济中的储蓄率高，其中包括家庭储蓄率也是高的，同时间接融资比重也比较高，大量的储蓄资金走银行，从银行存款变成银行贷款。因此，我国M2的比重是高的。如果我们今后能够控制M2的增长率，将其保持在合适的水平，就不会导致突发性的物价上涨。

周小川--2月CPI略高于大家的预期，表明通货膨胀需要高度警惕，中央银行也历来高度重视消费物价指数。因此我们打算通过货币政策等其他措施，希望能够稳定物价、稳定通货膨胀预期。不过，我们建议大家除了用CPI的同比以外，还要注意观察环比，从这个分析角度来估计目前CPI的走势。

**地方融资平台**

周小川--首先想说的是，对地方政府融资平台的贷款还是需要高度重视的，国务院不仅专门开会，而且在其他一些会议中也都表达了对地方政府融资平台的发展以及隐含的风险需要高度重视。其次，地方政府融资平台的风险应该量化分析，既不要低估了它的风险，也不要说的好像风险已经大的不得了。

地方政府融资平台里有相当大一部分是项目型的贷款，也就是市政基础设施、市政公用设施，但都是些有收费能力的贷款。这类贷款如果银行掌握得当，事先分析到位的话，不一定会出现偿付上的问题。再有一部分贷款是有抵押和质押支持的。这部分只要抵押品和质押品不出现巨大变动，这个风险也是可控的。

还有大约20%左右的地方政府融资平台的贷款，对于这部分贷款，一方面我们要高度重视风险，另一方面也要看到中国在城镇化进程中，有一些地方政府应该做的事但是没有合适的融资渠道，金融市场还应该考虑通过改革、通过引进新的金融工具、通过规则的制定和调整来使得一些有综合收益或者有社会效益的项目融资能够获得金融市场和金融服务的支持。

**信贷平稳增长**

周小川--除了在应对金融危机高峰期会有一些特殊的政策，一般情况下我们都会强调货币政策要保持平稳。信贷的增长要和国民经济所制定的GDP增长的目标以及控制物价水平的目标相匹配。与此同时，我们也要给改革以及结构调整留有一定的空间。2013年，我认为还会继续保持信贷的平稳增长。

除了信贷应该保持平稳以外，还要看到许多金融工具之间相互有替代和互补的关系，还要保持社会融资总量的增长大体平稳。

**人民币国际化**

周小川--今后要推动逐步实现人民币资本项目可兑换。也就是说，不管有没有这个窗口和有没有人民币国际化这件事，我们也都是要逐步推进资本项目可兑换的。有了人民币跨境使用的发展以后，它会产生一种需求，就是希望资本项目可兑换能够走得更快一点。这个需求会推动资本项目可兑换的进程。

**控制房价目标**

周小川--货币政策更主要的是应对总需求，主要是根据像CPI这样的消费物价指数以及生产资料价格指数来调整货币政策。对于房价来讲，我们有一些结构性的政策，几年前就已经开始运用，比如说首付比例和专门针对房贷的利率，还有专门针对房地产的一些价格调整措施，这些措施还会继续使用，有的还会继续加大一定力度。

**政策连续性和稳定性**

周小川--凡是做的对的，就会强调保持政策的连续性、稳定性。不管我本人是否连任，所谓实践检验真理、实践检验政策，做得对的东西肯定会保持连续性和稳定性。同时坦白的说，我也经常有做错的地方，也有做得不准的地方。这些地方该修正的要修正，总的来讲，对的政策肯定要保持连续性、稳定性。

**量化宽松的外溢影响**

易纲--我们当然是非常密切关注各主要国家，特别是储备货币发行国量化宽松的货币政策。我们希望各国严格恪守G20达成的共识，避免QE外溢效应和对整个全球金融市场以及资本流动的冲击。同时，我们在考虑自己政策的时候，也要考虑到上述因素，在我们政策的考量中予以稳妥的应对。

**黄金储备**

易纲--中国目前的官方黄金储备是1,054吨。黄金储备和黄金投资永远是一个选项，我们永远都会考虑，但是保持市场平稳，保持价格稳定，特别是考虑到中国既是产金第一大国，又是进口大国。我们一年能够进口500吨、600吨，甚至更多一点的黄金，除了我们自己产的400吨以外，我们还要进口这么多。这个需综合考量。

**银行业盈利水平**

潘功胜--从2012年开始，银行的盈利增长速度有所放缓，银行的盈利增长在回归常态。但是银行的一些主要经营指标，比如说ROA、ROE，资本充足率，核心资本充足率，成本输入比、不良贷款比率等等，这些反映银行绩效的主要经营指标还都是表现得比较好的。

关于不良贷款问题，目前中国的银行业无论是从不良贷款的余额，还是从不良贷款的比率看都处于非常低的水平。至于未来，我有信心中国银行业会保持一个比较好的稳定的盈利能力和风险的控制能力，而且具有良好的投资价值。同时，我们希望中国的商业银行要进一步地加强盈利能力的管理和风险管理，将经营绩效和资产质量长期保持在优秀的水平。

**两岸货币清算合作**

易纲--两岸贸易投资的发展方面还有比较多的需求，如果有必要的话，我们双方还可以商谈两地的货币互换协议。至于你说的金融中心，我想金融中心是市场驱动的，一个地方是否成为离岸中心，主要取决于市场的力量，比如说贸易的结算伙伴、金融机构有这种需求，并且比较集中在一个地方。可能将来在全世界会有一些重要的金融中心成为人民币的离岸中心，但这主要还是看当地的需求和市场竞争的结果。这有些像水到渠成、瓜熟蒂落的意思。

**铁道债及铁路贷款**

刘士余--根据这次国务院机构改革的方案，铁道部政企分开，原来由商业银行向铁道部发放的贷款以及铁道部发行的债券，铁道部下属企业从商业银行拿到的贷款都由新组建的中国铁路总公司继承。

国家对铁道部原来贷款或债券等各项支持措施和支持政策不变，所以说商业银行对铁路总公司的贷款，各类机构投资者持有的中国铁路总公司的债券不会因为铁道部的改革而改变信用状况。下一步国家将会采取综合性的措施支持铁路建设、支持铁路的投资和融资。

(完)