国际油市：布兰特原油期货在亚股拖累下走低，但守在109美元上方

Astmax投资公司商品基金经理Tetsu Emori称，“油价下跌风险看似极其有限。我认为油价已经触底，且将开始反弹。”

0646GMT，洲际交易所布兰特原油期货 跌0.25美元至每桶109.40美元，盘中稍早一度涨至109.80美元。美国原油期货 上涨0.12美元至每桶92.66美元，连续第五日上涨。

Emori预计未来几日布兰特原油将升至111-112美元，美国原油期货将触及94-95美元。

OPEC在其月报中维持预估不变，仍预期今年全球石油日需求增长84万桶。

美国能源资料协会(EIA)周二在其月报中，将2013年全球原油日需求增长预估下调4万桶,至101万桶。

“这两份报告都关注欧洲，且担忧其赌对油市产生的负面影响，”Emori称，“但是你若看看供应扰乱的担忧，以及股市，油价应依然受到支撑。”其指的是近期全球股市上涨。(完)

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