台湾已公布经济指标--2013/3/14

纽约期市：原糖跌至近11个月低位，咖啡期货下跌
路透纽约/伦敦4月4日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二跌至去年5月以来最低，因投机性卖盘，供应充裕也令卖压加重。罗布斯塔咖啡也下跌，可可期货走强。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 工业生产(y/y) 1月 +19.17% +2.05% r 3/25 -- 季调失业率 1月 4.20% 4.21% r 3/22 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 2月 +2.97% +1.13% r 4/8 -- 外汇存底(亿美元) 2月底 4,040.8 4,065.57 4/3 -- 商品出口(y/y) 2月 -15.8% +21.8% 4/8 -- 商品进口(y/y) 2月 -8.5% +22.3% 4/8 -- M2货币总计数(y/y) 1月 2.99% +3.67% 3/25 -- 外销订单(y/y) 1月 +18.0% +8.5% 3/20 -- 经常帐盈余(亿美元) 第四季 +159.6 +118.9 r 5/20 -- 国际收支(亿美元) 第四季 +35.8 +37.0 5/20 -- 国内生产总值(GDP) 第四季 +3.72% +0.73% r -- -- 重贴现率(%) 12月19日 1.875% 1.875% 3/28 -- 注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完) * 参看全球经济数据相关资料，可点选 * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选
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布兰特原油升1.05美元，或2%，报每桶54.17美元。在合约升穿100日移动均线切入位这一关键阻力位后，油价走高，该合约自12月底以来首次处于技术性超买领域。
路透纽约4月4日 - 避险日圆兑美元周二升至一周高位，兑日圆触及四个半月高位，因在美国总统特朗普和中国国家主席习近平会晤前，投资人愈发谨慎，认为会谈气氛可能不会轻松。