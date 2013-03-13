中国债市：信用债抛盘不减低评级品种承压居前，利率债表现依旧平稳

路透上海3月13日 - 对中国未来通胀忧虑致中国银行间债市周三信用债抛盘不减，其中评级较低品种承压居前，部分券种收益率开始小幅走升。利率债方面，国债等品种收益率则依旧较为平稳，市况平淡。
北京一券商交易员称，“信用债特别是低评级的，抛的特别多，(部分券)收益率涨2-3个点肯定有的。”
该交易员并表示，因目前高低评级信用债利差处于相对较低水平，所以一旦有任何风吹草动，低评级首当其冲；利率债和高评级信用债，则因主要持有主体是商业银行等机构，虽然债市看空气氛渐浓，但暂时应该还处于观望阶段，因此收益率变化尚不明显。
剩余期限约6.24年的国债120010券成交 继续持稳在3.16%水平。
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
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今日 2.0608 3.0203
上日 2.0873 3.0410
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率 2.8950/2.8320
国债参考率报价 2.8080/2.7545
金融债参考率报价 3.3810/3.3080(完)
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(发稿 李宏薇; 审校 黄凯)