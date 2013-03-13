中国债市：信用债抛盘不减低评级品种承压居前，利率债表现依旧平稳

北京一券商交易员称，“信用债特别是低评级的，抛的特别多，(部分券)收益率涨2-3个点肯定有的。”

该交易员并表示，因目前高低评级信用债利差处于相对较低水平，所以一旦有任何风吹草动，低评级首当其冲；利率债和高评级信用债，则因主要持有主体是商业银行等机构，虽然债市看空气氛渐浓，但暂时应该还处于观望阶段，因此收益率变化尚不明显。