中国贵金属:上海金交所银行间黄金询价远期交易将于25日推出--消息

路透北京3月13日 - 两位消息人士周三称，中国上海黄金交易所银行间黄金询价交易系统将于3月25日推出远期交易，但掉期交易何时推出尚不确定。目前金交所仅有即期产品的交易。

多家银行的相关交易人士称，此举令银行间黄金询价交易市场的产品线更为丰富，改变了之前只有即期交易的状况。更重要的是，这一产品的推出将增加询价交易系统的流动性，有利于推动国内黄金市场的进一步发展。

一位股份制银行相关业务人士对路透表示，“3月25日（银行间黄金询价交易）远期会开，但掉期不一定。”

另一家外资行交易员亦称，已经获得口头通知，将于25日开始银行间询价交易的远期交易，掉期交易是否上线则“不确定”。

交易员并表示，银行间询价交易系统才刚启用时间不太长，目前询价交易系统的流动性还不是很好，但随着远期交易等上线，肯定会有更多的黄金交易选择用询价交易系统。

上海黄金交易所在接受路透查询表示，关于何时推出银行间黄金询价交易的远期和掉期交易，“还在研究，还没有确定什么时候”。