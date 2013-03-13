中国债市：利率互换曲线短端略上行，消息面清淡交投冷落

路透上海3月13日 - 中国人民币利率互换 周三短端略上行，交投清淡，今日影响市况的消息偏少，机构多关注央行行长周小川午后的新闻发布会，以此判断货币政策未来走向。

他们表示，目前来看行长讲话没有太过超出市场预期，强调了对通胀的警惕，坚持中性的货币政策，机构对此多有预期，对市况影响尚不明显。

“(央行讲话出来)市场taken了一点，(IRS)上去了一点,但不多,总体央行讲话没有太surprise(意外)的东西吧。”上海一外资银行交易员称。

北京一商业银行交易员也表示，今日仅短端略有上行，可能是有机构预计随着民生银行 可转债的发行和季末时点的到来，资金成本或将上行。

中国人民银行行长周小川周三午后最新表示，2月通胀超出市场预期表明通胀需要高度警惕，央行打算通过货币政策等其它举措，希望能够稳定物价、稳定通胀预期。今年M2(广义货币供应量)目标代表了稳健的货币政策，代表中性不再是宽松的货币政策。

中国民生银行周三公告称，将于周五(15日)网上网下发行200亿元人民币的A股可转债，期限六年。此前有业内人士预计，本次可转债发行涉及的冻结资金规模在5,000亿元左右。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年 -----------------------------------------------------------------------------------

周三 3.2040/3.3040 3.2250/3.3067 3.4367/3.5267 3.6208/3.7117 3.6380/3.9000

周二 3.1820/ 3.2880 3.2150/ 3.2992 3.4467/ 3.5358 3.6408/ 3.7300 3.6420/ 3.9420 ----------------------------------------------------------------------------------- 变动 +0.0220/+0.0160 +0.0100/+0.0075 -0.0100/-0.0091 -0.0200/-0.0183 -0.0040/-0.0420

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.