台湾货币市场：3月14日及本提存期资金预期变化一览表

国际油市：油价升至近一个月高位，因预计美国原油库存将下降

布兰特原油升1.05美元，或2%，报每桶54.17美元。在合约升穿100日移动均线切入位这一关键阻力位后，油价走高，该合约自12月底以来首次处于技术性超买领域。