台湾货币市场：3月14日及本提存期资金预期变化一览表

纽约期市：原糖跌至近11个月低位，咖啡期货下跌
路透纽约/伦敦4月4日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二跌至去年5月以来最低，因投机性卖盘，供应充裕也令卖压加重。罗布斯塔咖啡也下跌，可可期货走强。
路透台北3月14日 - 台湾货币市场周四及本提存期资金预期变化因素摘要如下：
**宽松因素：
--央行存单到期92亿台币。
--89甲9期公债付息30.625亿。
--97甲3期公债付息17.8125亿。
**紧缩因素：
--央行料发行存单。
---------------------------------------------------- （本提存期）
宽松因素：
--央行存单到期4兆(万亿)1,111亿台币
03/15 654.50亿
03/18 2,605.10亿
03/19 36.00亿
03/20 857.05亿
03/21 5,885.00亿
03/22 3,423.50亿
03/23 250.00亿
03/24 7,408.00亿
03/25 459.00亿
03/26 40.50亿
03/27 8,272.85亿
03/28 3,867.50亿
03/29 366.00亿
04/01 3,351.40亿
04/02 834.00亿
04/03 2,800.60亿
--公债还本付息64.5亿台币
03/16 94甲4期8息 18亿
03/16 96甲3期6息 15亿
03/16 101乙1期1息 6.5亿
03/17 100甲5期2息 11亿
03/31 95甲3期7息 14亿
--月底军公教薪饷拨款
紧缩因素： --3/21：发行“102乙1期”公债，金额400亿元，天期20年期，18日标售。
--3/28：发行“财102-3期”国库券，期限364天期，金额总计200亿台币，27日标售。
--营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
路透纽约/伦敦4月4日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二跌至去年5月以来最低，因投机性卖盘，供应充裕也令卖压加重。罗布斯塔咖啡也下跌，可可期货走强。
布兰特原油升1.05美元，或2%，报每桶54.17美元。在合约升穿100日移动均线切入位这一关键阻力位后，油价走高，该合约自12月底以来首次处于技术性超买领域。
路透纽约4月4日 - 避险日圆兑美元周二升至一周高位，兑日圆触及四个半月高位，因在美国总统特朗普和中国国家主席习近平会晤前，投资人愈发谨慎，认为会谈气氛可能不会轻松。