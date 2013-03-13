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亚洲 | 2013年 3月 14日 星期四 07:59 BJT

台湾货币市场：3月14日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北3月14日 - 台湾货币市场周四及本提存期资金预期变化因素摘要如下：

**宽松因素：

--央行存单到期92亿台币。

--89甲9期公债付息30.625亿。

--97甲3期公债付息17.8125亿。

**紧缩因素：

--央行料发行存单。

---------------------------------------------------- （本提存期）

宽松因素：

--央行存单到期4兆(万亿)1,111亿台币

03/15 654.50亿

03/18 2,605.10亿

03/19 36.00亿

03/20 857.05亿

03/21 5,885.00亿

03/22 3,423.50亿

03/23 250.00亿

03/24 7,408.00亿

03/25 459.00亿

03/26 40.50亿

03/27 8,272.85亿

03/28 3,867.50亿

03/29 366.00亿

04/01 3,351.40亿

04/02 834.00亿

04/03 2,800.60亿

--公债还本付息64.5亿台币

03/16 94甲4期8息 18亿

03/16 96甲3期6息 15亿

03/16 101乙1期1息 6.5亿

03/17 100甲5期2息 11亿

03/31 95甲3期7息 14亿

--月底军公教薪饷拨款

紧缩因素： 　 --3/21：发行“102乙1期”公债，金额400亿元，天期20年期，18日标售。

--3/28：发行“财102-3期”国库券，期限364天期，金额总计200亿台币，27日标售。

--营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)

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