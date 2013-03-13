《中国债市焦点》实现公司债扩容蓝图需先消除投资者疑虑

* 公司债扩容愿景需激发投资需求配合

* 健全基础制度，提振私募公司债需求

* 可逐步从完善信息披露和评级入手

作者 尹嫄婷

路透北京3月13日 - 继中国证监会此前释出壮大公司债市场之意后,在人大及政协两会期间,证监会系统的代表们就发展债市亦提出颇多建议.但美好的蓝图,并不能简单地依靠供应端的扩容，如何改善目前仍显疲弱的投资需求同样紧迫.

市场人士表示，虽然长期而言，扩容或可提振交易所市场的活跃度，从而利于吸引更多投资者，然而当前改善需求最为迫切的切入点则是完善信息披露及评级机制等基础性制度，从而缓解投资者对市场流动性及风险溢价的担忧。

“应该去做基础市场的工作，如果信息披露等各方面令交易便利，能够合理定价，允许更多机构投资者进来，那么发行也会越来越多，市场流动性越来越好，而不是说单纯的去扩容，“私募投资机构--鹏扬投资管理公司总经理杨爱斌指出。

上海一家券商投行部人士称，交易所市场要吸引投资人，除非能解决产品流动性和风险判断等问题，因为风险实质并不会依靠扩大市场就会有很大改变。

此前有业内人士及媒体称证监会就《公司债券发行管理暂行办法》已结束征求意见，提出拟允许非上市公司发行公司债，增加非公开发行方式，并将私募品种期限放松至一年内。审批方式上亦将大为简化，非公开发行债券力推备案制，不设任何财务指标和发行限制条件。

这一办法未来若正式发文实施，将提振公司债供给，不过当前交易所市场机构的参与规模仍相对较小，因而不排除短期内可能将导致供需失衡。

“两会”期间，证监会系统的代表们也明确表示，发展交易所债市必须率先完善机制。

深交所总经理宋丽萍就表示，债券市场的基础机制、市场主体、市场分配、利率、评级的问题都要解决，然后各种私募债、固定收益类的各种市场才能发展起来。证监会上市一部主任欧阳泽华亦指出，现行证券法缺少中小企业多元化直接融资的专门制度安排，应完善债券制度，促进债市发展，建立公司债创新机制。

中国目前超过九成的债券托管在银行间债市，且包揽了整体债市的主要交易量。中债登数据显示，2012年交易所发行的公司债和中小企业私募债发行量为2,594亿元人民币，占债券市场发行总量的3.03%，远低于银行间市场中票和短融等信用债的体量。

**激发私募公司债需求**

当前交易所公司债整体流动性较差，尤其是风险相对较高的私募公司债，其相较允许做质押的传统公司债和企业债而言，风险溢价和收益率水平难达投资者预期，尤其是对于热衷于杠杆操作的专业固定收益投资者。

申万研究所首席债券分析师屈庆就指出，私募债的需求问题还是发行利率过低，现在城投债做杠杆下来也能有9-10%的利率，投资者是没有必要去买高风险私募债的。

以去年6月推出的中小企业私募债为例，截止今年1月末，已发行的97只债券中票面利率最低的为5.5%，最高的为13.5%。由此可见，交易所扩容必须率先解决公司债，尤其是私募债的需求问题。

杨爱斌就指出，“刺激私募债需求主要还是要壮大投资者队伍，现在专投私募债的基金很少，银行的理财资金是信用债的大头，但是又不能投。另外，私募债单只发行量很小，但是研究的要求特别多，所以很多券商自营不愿花精力去研究”。

中国私募基金--乐瑞资产管理公司一研究员则建议交易所公司债可以在银行间和交易所市场双向流动，以吸引银行等大机构的参与热情，部分解决需求不足问题。另外，随着大基金类机构（基金、信托等）市场占比提升，尤其是风险偏好较高的投资者占比的上升，需求也会部分改善。

目前私募公司债的主要投资对象是基金和券商。但按照承销商的理想架构，私募债购买资金的主要来源还是银行资金池。但银监会对银行资金池的投资方向有信用级别限制，而私募债，特别是中小企业私募债的企业信用评价系统尚未成熟，令银行投资者望而却步。

浙江一家券商债券承销人士就直言道，“我们就是更关心能否放开银行投资私募债”。如果银行理财产品能大量进场，同时监管层能继续推出其他杠杆类产品配套，对冲企业信用违约风险，那么才可能在最大程度上打开市场空间。

**完善信息披露和评级**

市场人士表示，要吸引更多成熟的机构投资者入市，需要最终落实到具体措施，这主要包括完善信息和风险披露，以及评级机制，这样才能实现合理的市场化定价。

上述乐瑞公司研究员认为，目前私募债(尤其是中小企业私募债)的信息透明度较低，投资者一般只能借助担保人担保或提供抵质押品来缓释风险。未来私募公司债需要在产品结构设计上对信息流、资金流、风险缓释手段等多方面进行创新，提高信息透明度并进一步降低发行主体的违约风险，以吸引更多投资机构参与。

中国人民银行南京分行行长周学东亦坦言，“其实中国好企业很多，只要解决了信息对称问题，给予恰当的评级，投资者自己会判断，对投资者是有利的。现在投资者没有办法从大量的企业中挑出适宜投资的企业。”

中国现行的《证券法》尚未对公司债的私募品种作出相关具体规定；而去年新公布的中小企业私募债业务试点办法未对担保和评级作硬性要求，可采用部分担保的方式。

一位资深市场投资人士亦分析称，现在私募公司债只是简单说不需要保荐人，备案制就可以发行，这些是简化了，但后面很多基础性工作都没做。相比较，交易商协会则有非常大的注册专家团队在后面支持，做材料的提前审查等，将各种可能会出现的风险全部都披露出来。