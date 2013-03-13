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亚洲 | 2013年 3月 13日 星期三 16:48 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶跌至三个月低点，因中国库存上升

“上海股市下跌，上海橡胶市场也下跌，因而引发卖压，投资人此前对中国橡胶库存增加就很担心了，”Fujitomi Co首席分析师Kazuhiko Saito说。

东京工业品交易所(TOCOM)指标橡胶合约8月期约 下跌11.9日圆，或4.1%，结算报每公斤280.6日圆(2.9美元)。

该合约在跌破3月4日低点281日圆之后引发又一波卖压，此后一度跌至12月17日以后的最低点279.4日圆。

这次的盘中跌幅百分比为2012年7月23日以来最大。

上海期交所橡胶主力9月期约 下跌745元人民币，报每吨22,840元(3,700美元)，稍早时曾跌至22,805，是2012年9月7日以来最低。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 蔡美珍/李婷仪; 审校 王丽鑫/田建华)

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