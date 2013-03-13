亚洲橡胶：TOCOM期胶跌至三个月低点，因中国库存上升

“上海股市下跌，上海橡胶市场也下跌，因而引发卖压，投资人此前对中国橡胶库存增加就很担心了，”Fujitomi Co首席分析师Kazuhiko Saito说。
东京工业品交易所(TOCOM)指标橡胶合约8月期约 下跌11.9日圆，或4.1%，结算报每公斤280.6日圆(2.9美元)。
该合约在跌破3月4日低点281日圆之后引发又一波卖压，此后一度跌至12月17日以后的最低点279.4日圆。
这次的盘中跌幅百分比为2012年7月23日以来最大。
上海期交所橡胶主力9月期约 下跌745元人民币，报每吨22,840元(3,700美元)，稍早时曾跌至22,805，是2012年9月7日以来最低。(完)
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(编译 蔡美珍/李婷仪; 审校 王丽鑫/田建华)