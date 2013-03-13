更新版 1-中国货币市场：回购利率多持稳，宽资金支撑机构淡定面对民生转债发行

(新增收盘报价、交易量数据等)

路透北京/上海3月13日 - 中国银行间市场周三多数回购加权利率 持稳，惟14天期品种从年内相对低位反弹。交易人士表示，本周来市场整体波动不大，宽资金现状支撑下,机构淡定面对周五民生银行可转债发行对流动性的扰动，且届时存款准备金清算日有望退款，亦将稳定资金面。

“最近几天资金面都挺宽松的，现在还是出钱的多。”北京一银行交易员表示，周五民生银行可转债发行，不过从当前资金水平看，应该没什么问题，就是钱在途的时候可能有些影响。

中国民生银行 今日公告称，将于周五(15日)网上网下发行200亿元人民币的A股可转债，期限六年。此前有业内人士预计，本次可转债发行涉及的冻结资金规模在5,000亿元左右。

上述交易员并表示，周五是例行准备金调整，可能有望退一些钱出来，“起码从我们银行的情况看，存款还是比较稳定的。”

银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日，根据规定时点和范围的存款计算应缴存的准备金，与已上缴部分进行比较后清算。

今日银行间市场质押式回购总成交量为5,481.70亿元人民币，较上日继续小幅减少；其中隔夜品种成交4,128.06亿元，上日为4,620.80亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.0608 2.0873 -2.65 4,128.06

七天 3.0203 3.0410 -2.07 764.82

14天 2.9709 2.7607 +21.02 266.31

上交所债券回购

其中:隔夜 0.9650 0.9800 -1.50 1,259.36

七天 3.0300 2.7500 +28.00 180.68

14天 3.1000 3.0500 +5.00 10.37

回购定盘利率

其中:隔夜 2.0815 2.1162 -3.47 --

七天 3.0300 3.0730 -4.30 --

14天 3.0000 2.8000 +20.00 --

shibor

其中:隔夜 2.0720 2.0950 -2.30 --

七天 3.0350 3.0700 -3.50 --

三个月 3.8833 3.8822 +0.11 --