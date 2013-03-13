更新版 1-中国汇市：人民币创近两个月收盘高点，交投清淡观望气氛浓厚

* 人民币即期收高至近两个月高点 * 市场对人事变动和经济观望气氛较浓 * 对通胀的忧虑或促汇率主动升值 (新增评论和收盘报价) 路透北京3月13日 - 人民币兑美元即期 周三创近两个月收盘高点。决定中国 新一届政府人选的全国人大会议接近尾声，而中国经济后期走势仍未明朗，市场观望气氛较 浓，客盘表现较为安静。 分析人士称，近期的经济数据虽然喜忧参半,但单月数据尚无法给出趋势性的判断,而中 国经济基本面短期内料仍会带给人民币支撑。从货币市场操作来看，年后央行正回购操作较 多，结合创新高的外汇占款数据和快速回升的通胀数据，人民币汇率也有走强的动力。 “近期央行在货币市场还是用正回购吸收流动性，可能上面对通胀还是有顾虑，这样来 看升值其实也是抑制通胀的工具之一。”上海一外资行交易员表示。 上周末中国公布2月份CPI同比上涨3.2%，为10个月的高位。中国国家发改委价格监测中 心表示，当前价格总水平涨幅处于底部回升态势，1月份2%的涨幅将是今年的最低点。 上述外资交易员补充说，短期来看离岸市场人民币CNH在6.2元左右找到支撑，短期内境 内CNY应该还走不到6.2元。之后的走势要看新动向，像新的数据或者央行人事变动等等。 华南一股份行交易员表示，今年保增长这个目的不会特别的明显，从整个政策思路来看 ，还是金融体制改革开放可能是一个大的趋势，这也给人民币走强带来一定支持。 中国人民银行行长周小川周三在两会(全国人民和政协会议)新闻发布会上称,人民币资 本项目逐渐实现可兑换是相当长的过程，人民币跨境使用会推动这一进程。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价,以及离岸市 场人民币的主要报价: 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.2138 6.2162 0.04% 中间价 6.2726 6.2746 0.03% 日内相对于中间价最大波幅 0.94% (上限±1 日高 日低 %) 日内波动幅度(pips) 19 6.2138 6.2157 2013年来即期升贬值幅度 0.27% 1年期美元美/人民币掉期升 1,050 水 离岸人民币市场,北京时间17 今日 上日 :30 1年期NDF 6.3001/38 6.3030 CNH即期 6.2070/91 6.2048 日圆兑美元周三从三年半低点反弹，因空头在日圆大跌后了结获利，虽然日本央行将推 出激进货币宽松政策的预期仍意味着日圆可能进一步走疲。 中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起，央行 将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元 。(完) 人民币汇率市场报导/掉期 全球主要外汇市场收盘报导 人民币离岸/NDF相关新闻 全球外汇市场主要消息 人民币在岸相关新闻 全球外汇动态 人民币外汇期权 (发稿 李文科; 审校 杨淑祯/林高丽)