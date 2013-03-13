中港股市：港股回吐2013年迄今涨幅，内地股市跌至两个月低位

“可以想见的是会进一步下跌，这波整理阶段已经持续一段时间，到了要有所了结的时候，”交银国际首席中国策略师洪灏表示。

中国央行行长周小川周三表示，2月通胀超出市场预期表明通胀需要高度警惕，央行打算通过货币政策等其它举措，希望能够稳定物价、稳定通胀预期。

他在全国人大新闻发布会上并称，今年M2(广义货币供应量)目标代表了稳健的货币政策，代表中性不再是宽松的货币政策。至于房价问题，周小川指出，会继续使用针对房价的结构性信贷政策，有些方面会加大力度。

中国金融类股稍早受到21世纪经济报导的一篇报导冲击。据报导，中国银行业监管机构表示，金融机构应谨慎购买由地方政府融资平台发行的债券。该报导援引中国银监会的意见草案称，要求各银行应将购买持有融资平台发行债券的审批权限上收至总行。

**地产和基建类股带领沪市收跌**

山西证券分析师杜亮称，大盘指数已连阴五天，该走势在过去一年多都较为少见。市场仍然是跌多涨少，但是经过连续多日的做空动力释放，短期继续下跌可能性较小。

"虽然接下来的二季度企业盈利下滑、政策可能趋紧等都会对市场形成一定负面影响，但当前指数从2月最高位以来跌幅近200点，已消化了大部分利空，我们判断2,250点附近有望见底，短期反弹可期。”他预计。

房地产板块受政策调控预期恶化影响再度下跌，沪市地产类指数 大跌2.52%，权重股万科 收挫2.41%，报10.95元。