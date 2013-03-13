香港个股：新创建伙拍IHH投得香港私家医院项目，总投资50亿港元

路透香港3月13日 - 从事基建及港口业务的新创建集团 周三宣布，公司伙拍马来西亚IHH Healthcare 投得香港政府招标出售的一幅私家医院土地，料包括地价在内的总投资约达50亿港元。

新创建为本地主要地产商之一的新世界发展 旗下企业，此前并没有营运医院的经验。香港政府早前推出两幅分别位于新界大埔和港岛南区黄竹坑的土地作私家医院发展，但其中大埔土地流标，而黄竹坑土地则由新创建财团以16.88亿港元投得。

新创建的声明称，该公司与IHH Healthcare所组合营GHK Hospital Limited投得该幅私家医院土地，新创建占四成权益。预计地盘开发竣工日期及医院营运日期为2016年年终。

项目将连同香港大学李嘉诚医学院合作推展，其将作为医院的临床伙伴，监督医院的临床管理、专业标准、医生聘任，以及医生、护士及陪护人员的培训。医院拟将提供全面临床服务，设有逾15个专科（包括全科、普通外科、骨科和妇科，以及其他），并拥有500张病床。

IHH Healthcare于亚洲拥有覆盖17家医院的地区网络。新创建认为，这项目可使集团业务范围扩展至医疗保健行业，符合公司加强香港服务业务的长期策略。

新创建今天逆市收高2.18%，报15.02港元，过去一个月涨5.6%。(完)

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