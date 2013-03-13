基金产业：日本共同基金市场2月资金净流入110亿美元，为2007年来最大

路透东京3月13日 - 日本共同基金市场2月资金净流入110亿美元，为近六年来的最大月度净流入规模，因过去四个月日本股市的上涨，鼓励投资者将资金投入基金市场。

日本投资信托协会(Investment Trusts Association of Japan)称，股票基金自10月以来首次录得净流入，因散户投资者锁定获利并开始将资金配置到新的基金里去，反映了股价上涨及日圆的下跌。

“我相信散户投资者已完成获利了结操作。这个月我们看到巨额的净流入，因散户投资者可能对国内股票市场前景更有信心，”该协会副总裁Fumio Inui在记者会上说。

整体共同基金，或投资信托基金(toushin)净流入1.04万亿日圆(108.3亿美元)，规模为2007年6月来最大。这也是连续第五个月录得净流入。

股票共同基金2月资金净流入6,596亿日圆，为2011年8月来最大规模。而1月净流出1,152亿日圆。

债券基金资金净流入3,771亿日圆，主要是由于货币储备基金(MRFs)规模的增加。

共同基金的总体资产价值连续第九个月增加，并达至69.51万亿日圆，为2008年8月来最高。该价值较前月增长2%或1.36万亿日圆。