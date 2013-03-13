重温稿-台湾货币市场：短率大致维稳，银行先开出负数因应宽松局面

* 资金仍多

* 银行虽开负数但并非动弹不得

* 明后天观察短票利率

记者 高洁如

路透台北3月13日 - 台湾银行间短率周三大致平稳。银行虽持续开出负数，但金额不大。由于央行存单到期金额趋少，估计周四和周五买票的意愿可能会稍微降低，短票利率料稍有上扬压力。

银行资金调度人员表示，银行虽连续开出负数操作，但主要还是银行不急着在此时回补资金，整体市场的资金情势并不缺乏。本月除了月底跨月的紧缩因素之外，预料资金情势还是偏向宽裕。

“银行虽然开负数，但并不是资金动弹不得的那种，”一位大型票券商资金调度人员说。

其进一步指出，明、后日的央行存单到期金额都相对较小，若以平衡每日存单金额的角度来看，预估央行发行存单的金额将高于存单到期金额。这会使得银行将资金以申报央行存单为优先，若再有剩余的资金才会入市买票。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.387%，同上日；今日区间0.295-0.42%，上日在0.295-0.41%；一周拆款利率在0.388-0.43%，上日在0.388-0.44%。

**短票利率稍上扬**

票券商指出，银行买票意愿仍相当踊跃，短票利率大致能够维稳。只不过，面临季底来临，票券商若想提前承做跨月的短票，利率上还是稍要做出些许退让，惟短票利率扬升的幅度还是当微小。

大型票券商交易员表示，虽然买票的需求大，但票券商暂时已无打算再压低利率，主要还是季底即将来临，压低利率恐损及银行的买票意愿。

今日30天左右短票利率今日成交在0.7-0.72%，上日在0.7-0.71%。部分票券商表示，跨月的短票承做利率提高约1基点，幅度不明显，银行消化资金的压力仍相当沉重。

台湾央行今日共发行1,578.5亿台币存单，若相较存单到期金额2,189.6亿，存单发行余额减611.1亿台币。 周四央行存单到期金额92亿台币，周五为654.5亿。

拆款中心资料 显示，周三超额准备为负26亿台币；累计超额准备为负138亿台币，加计前期1%的超额准备为1,030亿台币。

**公债RP利率持稳**

公债与公司债附买回(RP)利率持平。市场人士表示，市场资金依旧偏多，且手中无新券可做，因此RP利率维持在近期水准不变。

惟近日因债市波动加剧，引发舆论关注央行货币政策会否调整。有交易商指出，客户虽然一边询问是否有新券可做，但也一边要求利率应该适度提高。在此氛围下，要引导RP利率向下的机率不大。

另一证券商交易员则称，由于月底央行就要召开理监事会议，此前市场应该会以静制动，RP利率以维持不变的机率最大。

台湾债市殖利率今日弹多回档修正，惟流动性严重不足，令跳动幅度扩大。

证券商的公债10天期附买回利率成交区间在0.68-0.70%，与上日同；一个月期公司债RP利率交投区间则在0.79-0.80%，部分在0.78%，亦同于上日。

票券商方面，大型业者的短天期公债附买回利率成交区间在0.60-0.66%；一个月公司债RP利率交投区间则在0.70-0.72%。